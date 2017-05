Edicola: l'Inter ci prova per Sarri, Tolisso alla Juventus dopo Cardiff

Inter-Sarri, si può fare?

“Sarri vuole arricchirsi con il prossimo contratto? Già l’anno scorso ha avuto uno scatto molto elevato, da lui richiesto e concordato con me. Per il prossimo contratto, quando Sarri avrà vinto due scudetti e qualcosa in Europa, sarà giusto riconoscergli quello che merita”. Così De Laurentiis ha commentato le parole del tecnico toscano nella conferenza stampa pre Torino. Secondo la Gazzetta dello Sport tra i due litiganti sarebbe pronta a inserirsi l’Inter: Sarri seconda scelta dopo Conte per Suning, dunque.

La nostra opinione: Non è un mistero che l’ambiente Inter stimi parecchio Sarri, ma ipotizzare l’allenatore di Figline Valdarno sulla panchina nerazzurra il prossimo anno è pura fantascienza e, si sa, queste schermaglie tra Sarri e De Laurentiis sono all’ordine del giorno. Nulla di nuovo.

Juve, dopo Cardiff arriva Tolisso

Secondo il Tuttosport subito dopo la finale di Cardiff contro il Real Madrid, la Juventus darà l’assalto al centrocampista del Lione Corentin Tolisso, il tutto per evitare l’asta su di lui destinata a scatenarsi. L’8 dell’OL è reduce da stagione monstre: 45 presenze, 14 gol e 6 assist. E parliamo di un 22enne!

La nostra opinione: Le mani della Juventus sono ormai sul fortissimo centrocampista centrale del Lione, un rinforzo mirato per il settore nevralgico del campo di Allegri. Averlo “opzionato” è stata una mossa strategica azzeccatissima per Marotta & Co.

Milan, c’è Kessie

Secondo il Corriere dello Sport il Milan avrebbe ormai trovato l’accordo con l’Atalanta per l’acquisizione del centrocampista dell’Atalanta Kessie. In settimana è previsto l’incontro decisivo, che era stato concordato dopo lo scontro diretto di Bergamo. Affare da 28 milioni di euro.

La nostra opinione: Se quello dello Stadio Atleti Azzurri d’Italia contro il Milan era un banco di prova, Kessie lo ha superato a pieni voti. Il ragazzo ivoriano è ormai pronto per spiccare il salto in una grande…E lo stesso Milan per tornare a definirsi tale ha terribilmente bisogno di uomini come lui.