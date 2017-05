Edicola: l'Inter contatta Sarri, il Milan punta Kalinic e lo United offre 75 milioni per Belotti

In attesa di Conte, l’Inter contatta Sarri

Battuta e stregata. L’Inter domenica sera è caduta a San Siro al cospetto del Napoli di Maurizio Sarri e, stando a quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, vi sarebbe già stato un contatto tra le due parti prima del big-match. Vista la prestazione dei partenopei, c’è da pensare che Sarri abbia ulteriormente convinto l’Inter. Ma, specifica il quotidiano, il primo obiettivo nerazzurro resta Antonio Conte, nel mirino anche del PSG.

La nostra opinione: difficile pensare che, in uno scenario talmente confuso, l’Inter abbia la forza per strappare Sarri al Napoli. Più facile che i nerazzurri procedano a fari spenti fino a quando Conte non deciderà il proprio futuro, per poi virare verso un’alternativa decisamente più realistica. Quel Luciano Spalletti ormai in uscita da Roma. Nella speranza che, a differenza dell’anno scorso, il progetto trovi una sua definizione al più presto.

150 milioni per il Milan, Kalinic primo obiettivo

Il Milan è pronto a ripartire di slancio dopo tante indecisioni nel passaggio di consegne a livello societario. La nuova proprietà cinese, oltre a ripianare i debiti, ha stanziato 150 milioni di euro per rafforzare la rosa a disposizione di Vincenzo Montella. E, il primo obiettivo, diventa trovare una prima punta di livello internazionale, risolvendo così un problema che ha minato gli ultimi anni del Diavolo. Il primo obiettivo è Nikola Kalinic della Fiorentina.

La nostra opinione: non si tratta del classico bomber, ma di un giocatore molto utile a produrre gioco di qualità e di squadra. In altre parole, come ha fatto bene a Firenze perché inserito in un progetto tattico come quello di Paulo Sousa, potrebbe confermarsi a Milano sotto la guida di Montella.

Belotti, lo United offre 75 milioni di euro

Prime offerte per il centravanti granata. Stando a quanto riporta l’edizione odierna della Stampa, il Manchester United di José Mourinho starebbe pensando a lui, magari per sostituire uno Zlatan Ibrahimovic che non ha ancora deciso cosa fare in futuro. L’offerta degli inglesi sarebbe di 75 milioni di euro e, ora, Urbano Cairo dovrà valutarla.

La nostra opinione: ok, non stiamo parlando della clausola da 100 milioni di euro. Ma si tratta comunque di una somma più che consistente, specie per un giocatore che deve ancora dimostrare tutto il proprio valore ad altissimo livello. L’impressione è che, ancora una volta, Cairo riuscirà a fare la scelta migliore per le casse del Torino. Di certo non accettando immediatamente, magari scatenando un’asta di mercato che vedrà protagonista il Gallo nei mesi a venire. Ne riparleremo, statene certi.