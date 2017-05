Edicola: l'Inter ha scelto Spalletti, con lui a Milano Nainggolan o Strootman

Spalletti, l'Inter è servita

Tutti i quotidiani in edicola oggi titolano su Spalletti all'Inter: "Spalletti, eccoti l'Inter", per la Gazzetta dello Sport; "L'Inter ha scelto Spalletti", per il Tuttosport; "Spalletti all'Inter", per il Corriere dello Sport.

La nostra opinione: C'è unanimità di pareri dopo l'incontro tenutosi nel pomeriggio di ieri tra Ausilio, Sabatini e Zhang: si parla di un triennale da 12 milioni di euro per l'attuale allenatore della Roma, che fino a qualche settimana fa sembrava destinato alla Juventus, per un eventuale post-Allegri, e che ora più verosimilmente prenderà un aereo per Milano. Cosa vuol dire Spalletti all'Inter? Inanzitutto, Sabatini vuole seguire il solco della continuità, prediligendo un allenatore che conosce molto bene, con cui può lavorare nella maniera giusta. Spalletti inoltre vuol dire provare a dare un gioco ben definito e una personalità forte all'Inter, che nelle ultime stagioni ha avuto buoni giocatori, a cui però è mancata una vera e propria guida. Spalletti è ambizioso, vuole vincere e sa che ora ha tutte le conoscenze e i mezzi per poterlo fare: pare quindi la scelta giusta al momento giusto per i nerazzurri. Ora deve solo confermarlo con i fatti.

Milan su Biglia e Keita: la Lazio chiede 50 milioni!

La dirigenza rossonera pigia il piede sull'acceleratore in chiave calciomercato: secondo il CorSpor, dopo essersi assicurata Musacchio - ieri a "La Madonnina" per le visite mediche del caso - ora prova a sistemarsi dalla metà campo in su. Nel mirino Keita e Biglia: offerta di 40 milioni, Lotito ne vuole 50-55.

La nostra opinione: E' inutile nascondersi dietro a un dito: al Milan servono rinforzi in tutti i reparti, e il focus ora non può che spostarsi su due pedine. Un centrocampista con fosforo e un attaccante che possa garantire corsa e gol. Lucas Biglia sembra specchiarsi perfettamente nell'identikit della prima figura ricercata: a 31 anni l'argentino è stra-pronto anche per una piazza difficile come quella del Milan, che nella sua posizione - è vero - ha 2/3 giocatori (Montolivo, Locatelli, Sosa) ma per una ragione o per l'altra non ha ancora trovato la propria guida. Partire con un Biglia titolare ai nastri di partenza del prossimo campionato può fare tutta la differenza del mondo. Discorso diverso per Keita: i recenti exploit del 22enne di origine senegalese ha alzato e di molto l'asticella per il suo ingaggio e la sua valutazione, che ora rischiano di diventare troppo esosi per chiunque in Italia. "La nostra volontà è di trattenere sia Biglia che Keita", lascia trapelare Tare. Una frase troppo sibillina per non sembrare un invito all'asta.

Roma: arriva il Papu Gomez e Perotti va al Torino

È il Tuttosport a lanciare l'idea: la Roma sarebbe sull'esterno dell'Atalanta, Alejandro "Papu" Gomez: se arrivasse potrebbe partire Diego Perotti, in direzione Torino.

La nostra opinione: il Papu Gomez può e deve avere una chance in una grande squadra. Lui stesso è titubante, non sa se rimanere a Bergamo a vivere il sogno-Europa League con i suoi compagni oppure provare, questa volta sul serio, l'avventura in una squadra di livello superiore. Nel 2013 ci provò, facendo le valigie per l'Ucraina, ma la scelta del Metalist Kharkiv non si rivelò la più azzeccata. Ora si tratta di puntare veramente in alto, e Roma potrebbe davvero fare per il Papu, visto il modulo con cui si esprime, che lascia ampi margini di manovra agli esterni - vedi Salah ed El Shaarawy. Perotti ha avuto la sua chance e non l'ha sfruttata al 100%.