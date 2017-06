Edicola: l'Inter non molla Strootman, 45 milioni per la clausola rescissoria

Inter: 45 milioni per strappare Strootman alla Roma

Analizzando le possibilità di mercato dell'Inter a centrocampo, la "Gazzetta dello Sport" vede i nerazzurri ancora in corsa per tentare il colpaccio e strappare Kevin Strootman alla Roma: nel rinnovo firmato fino al 2022 ci sarebbe infatti una clausola rescissoria da 45 milioni di euro.

La nostra opinione: La situazione è molto simile a quella verificatasi nella scorsa stagione tra la Juventus e Miralem Pjanic. L'Inter potrebbe presentarsi a Trigoria con il denaro necessario per Strootman, ma la risposta dell'olandese potrebbe essere ben diversa da quella data dal suo ex-compagno bosniaco ai bianconeri. In questo momento, tra Strootman e Nainggolan, è più probabile che la Roma rischi di perdere il secondo...

Milan: pressing per Morata, ma occhio su Belotti

"Corriere dello Sport" e "Tuttosport" si concentrano sulla situazione in casa Milan: la dirigenza rossonera incontrerà l'agente di Alvaro Morata in occasione della finale di Champions League a Cardiff e si proverà a imbastire un abbozzo di trattativa sulla base di 7.5 milioni di euro a stagione per cinque anni.

La nostra opinione: Serviranno almeno 60 milioni di euro per convincere il Real Madrid a cedere Alvaro Morata, e nonostante il desiderio del giocatore di tornare in Italia, dove si è trovato molto bene, il rischio è lo scatenarsi di un'asta con squadre che hanno disponibilità economica maggiore. Gli stessi 60 milioni potrebbero però essere utilizzati per tentare il Torino con un piano B, inserendo un paio di contropartite tecniche identificabili in Lapadula e Bertolacci.

Alvaro Morata festeggia il secondo gol realizzato dal Real Madrid contro il Granada, Liga 2016-17 (Getty Images)Eurosport

Fiorentina: l'asta per Bernardeschi è partita?

Il "Corriere dello Sport" analizza il futuro di Federico Bernardeschi, uno dei giovani italiani che tenderà a infiammare maggiormente il mercato estivo: firma il rinnovo o l'asta che potrà coinvolgere diverse big è pronta a partire?

La nostra opinione: La situazione Bernardeschi è molto intricata, quasi come quella di Donnarumma, anche se con cifre e un profilo del giocatore ovviamente più basso. La strada del rinnovo, nonostante il dialogo riaperto tra manager e società, pare quella più spinosa: probabilmente, la Fiorentina avrebbe maggior interesse a battere il chiodo finché è caldo e lanciare l'asta per il giocatore, che stuzzica le fantasie di diverse big (Chelsea, Juventus, Inter, PSG e Bayern Monaco). Il prezzo? Non meno di 40 milioni.