Edicola: L'Inter prenota Muriel per giugno, Dzeko respinge le offerte estere: "E' già in una big"

L’Inter prenota Muriel: sarà lui il vice Icardi dalla prossima stagione?

Potrebbe essere Luis Muriel, il primo rinforzo in avanti dell’Inter per la prossima stagione. L’indiscrezione è riportata dal Corriere dello Sport che, nell’edizione odierna parla, di un summit fra Ausilio e i dirigenti della Samp avvenuto ieri a Roma in cui l’Inter avrebbe espresso la volontà di pagare la clausola da 25 milioni di euro e prenotato il colombiano.

La nostra opinione: Dopo una carriera costellata da luci ed ombre, Luis Muriel a 25 anni sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione. Sotto la gestione Giampaolo, il colombiano è diventato più continuo ed incisivo. Messi da parte quei comportamenti e quegli atteggiamenti indolenti che ne hanno frenato l’esplosione negli scorsi anni (su tutti i problemi di peso) ad oggi ha realizzato 10 gol fra campionato e Coppa Italia e 7 assist dando sempre l’impressione di voler essere coinvolto nel gioco e pronto a vestire i panni del trascinatore. L’Inter prendendolo si assicurerebbe uno dei talenti puri più intriganti e potenzialmente devastanti del nostro campionato. Il dribbling, il tiro e l’abilità di saltare l’uomo che ha Muriel in Italia al momento ce l’hanno in pochi e in tandem con Icardi potrebbe fare ottime cose.

Dzeko segna e le big europee suonano la carica ma alla fine resterà a Roma

Edin Dzeko continua a segnare con una continuità spaventosa e con la doppietta contro la Fiorentina è tornato in vetta alla classifica dei cannonieri. Queste prestazioni inevitabilmente se esaltano la Roma e i suoi tifosi dall’altro aumentano l’interesse delle big sul bosniaco… Nelle ultime 24 ore alcuni hanno rilanciato anche un’idea Real Madrid per il centravanti capitolino che però secondo il suo procuratore Martina rimarrà a Roma: “E’ già in una grande squadra perché dovrebbe andarsene?”

La nostra opinione: Cedere Dzeko dopo una stagione del genere potrebbe essere certamente una tentazione ma anche un grosso rischio per la Roma. La cura Spalletti lo ha rigenerato e lui è tornato a segnare con una continuità strabiliante… I giallorossi, che lo hanno pagato 15 milioni nell’estate 2015, potrebbero pensare di cederlo solamente a fronte di un’offerta da 30-35 milioni di euro. C’è però una società realmente disposta a spendere una cifra così alta per un centravanti di 31 anni? Difficile dirlo, di certo per il momento la Roma si gode le prodezze del bomber di Sarajevo, il cannoniere ritrovato.

Griezmann allo United si farà solo in caso di qualificazione Champions

Dopo aver convinto Pogba e Ibrahimovic a vestire la maglia del Manchester United, José Mourinho per la prossima estate ha un solo grande obiettivo in mente: Antoine Griezmann. Il francese, che è legato all’Atletico Madrid da un contratto fino al 2021, però secondo il Sun accetterà la corte spietata dei Red Devils solo se lo United si qualificherà per la prossima Champions League.

La nostra opinione: Griezmann non ne fa una questione solamente di soldi ma giustamente anche di progetto tecnico. Lo United, dopo un inizio così, così, sembra aver finalmente ingranato e non può che migliorare però Griezmann è già in una grande squadra che ogni anno dà filo da torcere a Barcellona e Real Madrid e tutte le altre big europee e però non riesce a vincere i titoli che meriterebbe. Il talento francese vuole valutare bene cosa gli offre il mercato e scegliere il progetto tecnico più competitivo e possibilmente vincente… Come biasimarlo?