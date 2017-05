Edicola: L'Inter vicinissima a Di Maria, anche la Samp pensa a Francesco Totti

Scatto Inter: sarà Di Maria il primo top player per Spalletti?

Secondo il Corriere dello Sport Angel Di Maria e l’Inter sono vicinissimi. L’argentino è il primo rinforzo che Suning vuole regalare a Luciano Spalletti. Il fuoriclasse del PSG, che piace anche a Juventus e Barcellona, è in uscita dalla Francia e con 50 milioni di euro e un contratto quadriennale da oltre 7 milioni di euro può arrivare a Milano. La chiave per il blitz, stando a quanto riporta il quotidiano romano, è da trovarsi negli ottimi rapporti fra Sabatini e il manager del calciatore Sabbag (lo stesso di Paredes e Lamela) e nel possibile inserimento di Perisic nell’affare.

La nostra opinione. Per tornare a vincere l’Inter ha la necessità di investire su giocatori di personalità e che abbiano un passato importante fatto di successi a livello nazionale ed internazionale: Di Maria ha certamente tutte le carte in regola per rispettare tali crismi avendo vestito maglie di club prestigiosi: Benfica, Real Madrid, Manchester United e PSG con cui ha vinto una Champions League, una Supercoppa Europea e tre campionati in tre paesi diversi (Portogallo, Spagna e Francia). L’investimento sarebbe indubbiamente oneroso però avrebbe senso perché Di Maria è uno dei migliori esterni di ruolo del panorama mondiale, capace di garantire assist, gol e dribbling e di fare le fortune di Mauro Icardi. L’unico dubbio che nutriamo è riguardo al fatto che Di Maria possa rinunciare di non fare la Champions… Ma se davvero Suning ha voglia di tornare grande deve puntare su top player come il Fideo.

Milan: fatta per Kessié ora si punta su Conti

Fra Atalanta e Milan potrebbe nascere un alleanza di mercato proficua in questa campagna acquisti. Dopo Kessié, per il quale manca solo ufficialità, i rossoneri puntano forte ad Alejandro Gomez ed Andrea Conti. E’ in particolare il secondo ad intrigare tanto Mirabelli e Fassone: la Dea valuta il cartellino del proprio gioiello non meno di 20 milioni e punta a scatenare un’asta visto che anche il Napoli e diversi club esteri sono sul ragazzo. L’agente di Conti ieri ha aperto alla pista Milan, anche se Gasperini preme con Percassi per la riconferma…

La nostra opinione. Con la cessione di De Sciglio, che non rinnoverà ed appare destinato alla Juventus, e i cronici problemi fisici dell’usurato Ignazio Abate, il Milan ha la necessità di acquistare un terzino destro affidabile e futuribile. Conti in questo senso sarebbe il profilo ideale, visto l’ottimo campionato disputato con l’Atalanta. Gasperini proverà a convincere Percassi a non smantellare la squadra ma davanti a una proposta di 20-25 milioni, il presidente della Dea cederà il proprio gioiello: bisognerà vedere se il Milan vorrà spendere tale cifra, di certo sarebbe un investimento importante ma che confermerebbe la voglia dei rossoneri di tornare grandi investendo sui giovani più interessanti del campionato italiano.

Non solo Miami e Paesi Arabi, anche la Samp prova a convincere Totti

Secondo la Gazzetta dello Sport a Francesco Totti sarebbero arrivate anche proposte da club di Serie A e non solo dall’estero per continuare a giocare. La Sampdoria di Ferrero, presidente fra i più legati al capitano giallorosso, sarebbe pronta ad affidare una maglia da titolare al 40enne fuoriclasse romano.

La nostra opinione. Vedere Totti vestire un’altra maglia dopo quasi 25 anni da bandiera è già di per sé traumatico immaginarselo il prossimo anno in Serie A con la maglia di un altro club. Totti, nonostante possa essere furioso con Pallotta e Spalletti per l’ultimo anno da emarginato, non può fare un torto così alla sua città e alla sua squadra del cuore. Per questo se davvero deciderà di non smettere, l’estero è l’unica idea credibile.