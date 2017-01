Edicola: La Cina prova l'assalto a Belotti, il Milan setaccia il mercato (tre nomi nuovi)

Torino, occhio a Cannavaro: vuole portare Belotti in Cina

Dopo l'Arsenal anche un'altra squadra fa giungere a Torino il proprio gradimento per Andrea Belotti: secondo il Tuttosport, il Tianjin di Fabio Cannavaro sarebbe pronto a sferrare un'offensiva per portare il Gallo in Cina.

La nostra opinione: Cavani, Bacca, Mandzukic, Kalinic e ora Belotti. Cannavaro sta provando a portare un po' di Italia in Cina: gli è andata male con tanti attaccanti che in Italia ci sono passati o stanno transitando in questo momento, ora punta al bersaglio grosso Andrea Belotti. Il Gallo sta dimostrando che i 100 milioni di fissati per lui da Urbano Cairo hanno un senso. 15 gol nella stagione in corso, più 3 in Nazionale sono lì a dimostrarlo. Ora non sappiamo se i cinesi potranno arrivare a quella cifra (a quel punto non potremmo nemmeno metterci a discutere, il giocatore dovrebbe partire), ma se - come l'Arsenal che si è fermato a 65 milioni - dovessero tirare sul prezzo, allora il Toro dovrebbe certamente rispondere "picche" come agli inglesi. Attaccanti così non se ne vedono molti, italiani men che meno. Teniamoci stretti i nostri ragazzi.

Pizarro consiglia la Roma: "Prendi Verratti"

Intervista interessante quella rilasciata da David Pizarro alla Gazzetta dello Sport. Tra i temi toccati anche un riferimento a un giocatore che servirebbe a questa squadra - che si guadagna anche il titolo principale - "Alla Roma serve Verratti".

La nostra opinione. Certo, e a chi non serve Verratti? La "grande verità" di Pizarro, che probabilmente si rivede nel piccolo regista del Paris Saint-Germain, è un po' il sentimento di tutti in Italia. Considerato da tutti gli addetti ai lavori e non, il presente e il futuro della nostra Nazionale, Marco Verratti "deve" tornare nel Bel Paese. Che sia Roma o Juventus, questo poco importa: o meglio importerà ai tifosi dell'una o dell'altra squadra, ma ciò che è più importante è riappropriarsi e godere di uno dei nostri talenti migliori e far sì che sbocci in maniera completa. Cosa che di questi tempi a Parigi e dintorni è diventato un po' più complesso.

Il Milan si guarda intorno: Kramer, Tielemans e Koziello

Il Corriere dello Sport prova a sparare qualche nome per il Milan: Kramer, Tielemans e Koziello. Fassone e Mirabelli - i dirigenti del Milan del futuro - stanno setacciando il calciomercato belga e francese per giugno.

La nostra opinione : L'Inter ha preso Gagliardini, la Juventus Rincon e Caldara, il Napoli Pavoletti. E il Milan? Piace Deulofeu - lo ha ammesso anche a Galliani - ma la squadra rossonera, più che mai bisognosa di un aiutino dal calciomercato, sembra destinata a rimanere quella che è, almeno fino a giugno. Ci prova il CorSpor a ravvivare un po' l'interesse dei tifosi buttando sul piatto qualche nome un po' esotico: Cristoph Kramer, 25 anni, è campione del mondo con la Germania ma dopo il Mondiale ha subito diversi infortuni che ne hanno minato il cammino. Youri Tielemans, 19 anni, è un talentino niente male dell'Anderlecht (quest'anno 8 gol in 20 partite), mentre Vincent Koziello, 21 anni, è un francesino in rampa di lancio che però costicchia (30 milioni).

