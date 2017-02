Edicola: la Juve vende Hernanes a peso d'oro. Milan, dopo il no di Caceres, non arriva più nessuno

Juventus, Hernanes ai saluti

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport, Marotta e Paratici hanno trovato l’accordo per cedere il brasiliano all’Hebei Fortune, allenato dall’ex City e Real Madrid Pellegrini. Pagato 11 milioni più 2 di bonus due estati fa, partirà verso la Cina per una cifra simile: 8 milioni più 3 di bonus. Non c’è ancora la firma ma è stato lo stesso Beppe Marotta a confermare lo stato avanzato della trattativa nel pre-gara contro l’Inter. Per lui, che prima di Natale aveva rifiutato un triennale da 25 milioni complessivi, è pronto un biennale a 8 milioni netti l’anno. Manca solo la firma, che dovrebbe arrivare nella giornata di oggi.

Secondo noi: dopo tanti no detti in sede di mercato, ora Hernanes sembra davvero giunto alla stanza dei saluti. L’offerta a queste cifre per la Juve è irrinuniciabile, soprattutto se si considera che di Hernanes i bianconeri possono fare a meno. Lo hanno già fatto escludendolo dalla lista Champions, un indizio ulteriore della sua probabile partenza.

Milan, dopo il no di Caceres non arriverà nessuno

Dopo aver superato le visite mediche, che sembravano a tutti gli effetti lo scoglio più difficile in questa trattativa, il Mialn è rimasto sorpreso dal no dell’uruguaiano all’offerta economica proposta dai rossoneri. Questo rifiuto non porterà il Milan a tornare però sul mercato. E’ stato lo stesso Galliani ieri a confermare la tesi, come riportato da La Gazzetta dello Sport: “A questo punto attendiamo il rientro degli acciaccati, ma non è che ci manchino i terzini. E’ un momento di sfortuna, non arriverà nessun altro”.

Secondo noi: Caceres, a patto di una decente condizione fisica, sarebbe stato anche un colpo interessante per il Milan. Il matrimonio non è andato a buon fine e dunque il Milan farà di necessità virtù, adattandosi fino al rientro di tutti gli infortunati. Una decisione obbligata, più che una scelta ben precisa, anche perché il mercato degli svincolati offre poco o nulla.

Douglas Costa sogna la Premier League

Nonostante due stagioni di alti e bassi nel Bayern Monaco prima con Pep Guardiola ed ora con Carlo Ancelotti, l’esterno mancino brasiliano non esclude un possibile futuro in Premier League. Il suo contratto finisce nel 2020 ma ha ammesso in un’intervista alla Bild di non sentirsi completamente felice in Baviera, anche a causa di un minutaggio sempre più decrescente. Il brasiliano vuole trovare un club in cui possa sentirsi un “core player”, un giocatore fondamentale.

Secondo noi: In queste due stagioni in Baviera Douglas Costa ha dimostrato di essere un giocatore potenzialmente devastante, a cui spesso però manca continuità. Di certo in Premier League potrebbe esserci la fila per uno come lui che sarebbe titolare praticamente in qualsiasi squadra d’Oltremanica.