Edicola: la Juventus a gamba tesa su Schick, lo dice l'Inter

La Juventus è già piombata su Schick, parola di Inter

La Juventus avrebbe già un accordo con la Sampdoria per avere Patrik Schick. Lo rivela Walter Sabatini, che con la Juventus non c'entra ma che di fatto ritira l'Inter dalla corsa per l'attaccante blucerchiato, come riporta Tuttosport.

La nostra opinione: benché ci sia la partita più importante della stagione ancora da giocare, è abbastanza normale che i bianconeri si stiano muovendo velocemente sul mercato per accaparrarsi i pezzi migliori. In fin dei conti, al di là del gran lavoro più o meno appariscente fatto da Massimiliano Allegri con la squadra, c'è a monte una scelta oculata e sapiente degli uomini da fornire al tecnico per arrivare dove la Juventus è arrivata. E se Sabatini dice "Penso che l'abbia già preso la Juve", è più che probabile che sia davvero così.

Il Milan dopo Montella punta a Keita e Biglia

In attesa che Kessiè passi le visite mediche e dopo il rinnovo di Vincenzo Montella, il Milan - secondo il Corriere dello Sport - sta ancora lavorando sull'asse Milano-Roma per portarsi a casa dalla sponda Lazio sia Keita, sia Biglia.

La nostra opinione: ormai è da qualche tempo che si parla di questa doppia operazione e sembra che le basi per trovare l'accordo ci siano. Del resto i due giocatori in questione sono decisamente pezzi pregiati nella collezione biancoceleste, quindi il fattore economico non va trascurato e come ben sappiamo il club rossonero negli anni ha dovuto ridimensionare di molto il suo budget rispetto ai fasti del passato. Vedremo quindi quale sarà la direzione che ha intenzione di prendere la nuova gestione cinese.

Aubameyang svuota casa: addio al Borussia Dortmund

La notizia era già nell'aria, ci sono le prove ma non l'ufficialità: Pierre-Emerick Aubameyang lascerà il Borussia Dortmund. La priva qual è? Il fatto che, prima di partire per le vacanze, abbia completamente svuotato la sua casa, come riporta AS.

La nostra opinione: ancora non si sa quale sia la sia destinazione, ma qualunque sia il club che si assicurerà il giocatore farà un affare, visto il suo valore. In Francia assicurano che sia già del PSG, con un contratto di lusso da circa 14 milioni di euro all'anno. A breve, probabilmente quando rientrerà dalle vacanzwe, sapremo di più sul destino di Aubameyang.

