Edicola: La Juventus aspetta De Sciglio, Mertens e Donnarumma verso il rinnovo

Donnarrumma, si lavora già per il rinnovo

Secondo la Gazzetta dello Sport Fassone e Mirabelli starebbero bruciando le tappe sulla questione rinnovi: ci sarebbero già stati i primi contatti con Mino Raiola per l’estensione del contratto di Gigio Donnarumma e la prossima settimana potrebbe essere quella di un incontro a quattr’occhi.

La nostra opinione: La prima pietra per costruire il nuovo Milan è il rinnovo di Donnarumma, vero top player dell’attuale roster a disposizione di Montella. Bene fanno i nuovi dirigenti rossoneri a muoversi per tempo, mossa sacrosanta.

Milan, bye-bye De Sciglio

“Dai, che tra poco ti porto a Torino…” Sarebbe questo il labiale di Max Allegri diretto a Mattia De Sciglio, dopo la finale di Coppa Italia dello scorso anno. Ebbene, secondo Tuttosport il terzino del Milan non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2018 e sarebbe in procinto di trasferirsi alla Juventus. Marotta sarebbe già al lavoro mettendo in conto di chiudere l’operazione con una spesa inferiore ai 10 milioni.

La nostra opinione : Al momento De Sciglio è l’anello debole dell’intelaiatura di Montella, giocatore spaesato e pallida copia del promettente terzino che fu. Cambiare aria non potrebbe fargli che bene, ma il Milan non deve svenderlo e al contempo deve produrre attente valutazioni: se mai dovesse rilanciarsi, avrebbe senso rinforzare una diretta rivale? Non sarebbe meglio sondare il mercato estero? Dopotutto la sua involuzione nasce più da motivi prettamente psicologici più che tecnici.

De Laurentiis confida nel rinnovo di Mertens

Il Corriere dello Sport incalza il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sullo spinoso tema del rinnovo di Mertens: “Speriamo non faccia colpi di testa e che la moglie si convinca che questa città è meravigliosa. Sono dieci giorni che incontriamo i suoi avvocati per discutere. Vogliamo vedere il sole e i riverberi sono quelli di Dries, persona eccezionale”. Dopo quello di Insigne, altro rinnovo in vista?

La nostra opinione : Parole che suonano rassicuranti per i tifosi partenopei: già, perché il rinnovo del cannoniere principe del Napoli dovrebbe davvero essere alle porte. ADL sta lavorando per costruire un grande Napoli e il primo passo – a ragion veduta – è blindare chi lo ha portato in alto.