Edicola: la Juventus ha il "sì" di Douglas Costa. Rudiger-Inter, c'è l'accordo

Juventus, Douglas Costa ci sta!

Blitz a Torino e summit con Marotta: secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbe il sì del brasiliano (che aveva detto no all'Inter) ma serve anche l'ok del Bayern. Intanto oggi ci sarebbe il contatto con il Siviglia per parlare di N'Zonzi.

La nostra opinione: Dell'affare Douglas Costa abbiamo già parlato diffusamente ieri, mettendolo a confronto con Bernardeschi. Affare assolutamente possibile per una serie di ragioni: il Bayern Monaco ha un’ala di troppo in rosa (come ci dicono i nostri colleghi dalla Germania) e il giocatore è in rotta perché nella scorsa stagione non è stato impiegato da titolarissimo da Ancelotti. E ci sono anche una serie di ragioni perché la Juventus dovrebbe andare a fondo con questo colpo: Douglas Costa è un giocatore che ha grande qualità e la abbina a una forza stratosferica, è capace di strappi in velocità "alla Cuadrado" che possono devastare le difese avversarie ed è all'apice della sua carriera (27 anni). In conclusione, sembra proprio l'uomo in più che serve ad Allegri.

Rudiginter

Abbastanza emblematico il titolo a tutta prima pagina del Corriere dello Sport: il tedesco sarà nerazzurro mentre alla Roma va Moreno. Sabatini chiude l'accordo per il centrale, niente assalto a Strootman e Nainggolan.

La nostra opinione: L'arrivo a Roma di Moreno potrebbe sbloccare definitivamente la partenza di Rudiger in direzione Inter: è un obiettivo di Sabatini e si sapeva. Bisognerà capire se Monchi sarà disposto ad abbassare le proprie pretese: 40 milioni la richiesta, 25-30 l'offerta dei nerazzurri, ma c'è spazio per mediare. Il fatto di guardarsi intorno alla ricerca di alternative per la difesa - si è parlato di Thiago Silva (PSG) e Diakhaby (Lione) - potrebbe essere solo una manovra per abbassare il prezzo. Anche perché - lo sappiamo - l'Inter prima di comprare ha bisogno di vendere, sia per mettere a posto i propri conti che per rimettere denaro fresco sul mercato in entrata. Tecnicamente è un acquisto che ci può stare, anche se non basta a sistemare un reparto che nella scorsa stagione ha ballato troppo.

Milan: due offerte per Bacca

Non solo mercato in entrata per il Milan: Valencia e Marsiglia avrebbero fatto un'offerta per Carlos Bacca da 15 milioni di euro. Secondo ‘France Football’, ci sarebbe anche l’Olympique Marsiglia sul calciatore colombiano.

La nostra opinione: 34 gol in due anni, ma un amore mai sbocciato. Carlos Bacca è ai titoli di coda con i rossoneri e non potrebbe essere altrimenti. I tifosi hanno perso la pazienza, l'allenatore pure e in più la società si è già mossa per rimpiazzarlo. André Silva è arrivato, un altro attaccante - ormai è cosa certa - arriverà. Ora si tratta di monetizzare la partenza del colombiano: il Milan punta a venderlo per 20 milioni di euro, ma non sarà uno scherzo. "Il giocatore è stato richiesto da diversi grandi club europei, studieremo tutto con calma": la sensazione è che alla prima offerta buona potrebbe davvero partire.