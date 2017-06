Edicola: la Juventus ha scelto, il suo uomo a centrocampo è N'Zonzi

Juventus, N’zonzi è un nome caldissimo

Secondo Tuttosport la Juventus avrebbe convinto il centrocampista “muscolare” del Siviglia Steven N’Zonzi, pronto a trasferirsi a Torino dopo due stagioni a buoni livelli a Siviglia. Ora resta da convincere il club andaluso che per il cartellino del calciatore francese chiede 40 milioni.

La nostra opinione: Ecco il centrocampista muscolare, esperto e qualitativo per i piani di Max Allegri, dunque? Sicuramente non è il grande nome che i tifosi bianconeri si attendevano e peraltro alle cifre richieste dal Siviglia l’operazione è più di un azzardo. La Juventus necessita di rinforzi a centrocampo ma il salto di qualità non lo si fa con il pur solido centrocampista (prossimo ai 29 anni) N’Nzonzi. A cifre così importanti per noi è un “no!”

…E poi Keita, Douglas Costa e Schick

Juventus scatenata: stando a quanto riporta il Corriere dello Sport la Vecchia Signora sarebbe pronta ad accogliere un tris di nomi eccellenti. Douglas Costa, Keita e Schick sarebbero infatti vicini al clun bianconero, a patto che si faccia cassa con la cessione di Bonucci. E se la Juventus si vedesse recapitare un’offerta da 55 milioni.

La nostra opinione: Tempo di decisioni e scelte di campo in casa Juventus. Cosa fare in caso di maxi offerta per Bonucci? Accettarla per rivoluzionare l’organico e accogliere grandi nomi a Vinovo? L’interrogativo è d’obbligo ma storicamente la Juventus ha seguito questa linea e potrebbe continuare su questa falsa riga.

Percassi: Conti vale 30 milioni, il Milan tratti con noi

La Gazzetta dello Sport riporta il virgolettato del numero uno dell’Atalanta Antonio Percassi: “"L'agente dice che vuole solo il Milan? Siamo tranquilli perché ha quattro anni di contratto. Non so il Milan che accordi abbia preso, per noi è incedibile. Se Massimiliano Mirabelli vuole venire a parlarne con noi ben venga”. Il presidente dell’Atalanta chiede 30 milioni per il giocatore, con buona pace dell’offerta da 20+bonus del Milan. Milan che ha in tasca l’accordo con il giocatore per un quinquennale da due milioni netti all’anno-

La nostra opinione: Primo vero intoppo nella massiccia campagna acquisti del Milan di Fassone e Mirabelli. Per Conti bisognerà trattare ancora e soprattutto alzare l’offerta. Comprensibile la posizione di Percassi che non la benché minima intenzione di svendere i suoi gioielli dopo averli valorizzati in maniera così esemplare. La sensazione è che sia soltanto una questione di tempo, Conti ormai ha scelto la sua futura destinazione per stessa ammissione del suo agente Giuffredi.