Edicola: la Juventus insiste per Kolasinac, il Genoa punta Hernanes

Dopo Evra, la Juventus vuole Kolasinac

Secondo i quotidiani sportivi oggi in edicola, la cessione di Patrice Evra ufficializzata nella serata di mercoledì prelude all’ingaggio di un nuovo esterno difensivo. Nonostante Beppe Marotta abbia insistito nel negare l’ipotesi di un ritorno sul mercato per un terzino sinistro, tutti paiono sicuri del fatto che la Juventus proverà ad assicurarsi Kolasinac (in scadenza a giugno) già da gennaio con un’offerta da due milioni di euro. L’alternativa potrebbe essere il ritorno di Spinazzola dall’Atalanta.

La nostra opinione: se è possibile che Marotta voglia nascondere le proprie mosse, è indispensabile sottolineare come l’acquisto di Kolasinac sposterebbe ben poco negli equilibri attuali della Juventus. Molto probabilmente non sarebbe nemmeno inserito in lista Champions, destino che sarebbe toccato a Evra e che è stato il fattore determinante nella scelta del francese di lasciare Torino. Altrettanto insensato sarebbe togliere Spinazzola all’Atalanta, dove da qui a giugno porterà a termine il proprio processo di maturazione. Con Alex Sandro, Asamoah e Chiellini che può allargarsi a sinistra, la Juventus non avrà problemi da qui a giugno.

Genoa scatenato: ora è il turno di Hernanes

Enrico Preziosi vuole dare la scossa al Grifone. Agli innesti di Morosini, Beghetto, Taarabt, Pinilla e Cataldi hanno fatto seguito quelli di Hiljemark (Palermo) e Callegari (PSG). Ma il centrocampo potrebbe essere nuovamente rinfrescato con l’arrivo di Hernanes dalla Juventus. Il giocatore, stando a quanto riporta Tuttosport, è molto gradito al presidente rossoblù e il Genoa ci proverà fino alla fine del mercato.

La nostra opinione: ipotesi molto stuzzicante per un giocatore che in una squadra medio-piccola può recuperare lo smalto dei giorni migliori con la Lazio. Chiaro che l’arrivo del Profeta comporterebbe anche una nuova strutturazione del centrocampo di Juric e che il suo scarso dinamismo pare integrarsi poco con le idee tattice dell’allenatore. Ma è pur sempre un centrocampista dal tocco raffinato, come ne esistono pochi in squadre attualmente nella parte destra della classifica. Se il Genoa vuole tornare grande, Hernanes può essere utilissimo.

La Lazio guarda al Brasile: Cafù, Walace e Rodrigo Caio

Come sempre, a gennaio Claudio Lotito si muove poco sul mercato. Ma il presidente biancoceleste sta guardando al futuro e al mercato sudamericano. Jonathan Cafù, 7 gol in questo campionato con i bulgari del Ludogorets, è sul taccuino da agosto. Lotito ha alzato l’offerta a 8 milioni di euro e l’affare si può chiudere in tempi brevi, già entro il 31 gennaio. Per la prossima estate, invece, il primo obiettivo tornerà a essere Rodrigo Caio, oltre a Walace, regista del Gremio valutato 15 milioni di euro.

La nostra opinione: svolta interessante per Lotito e la Lazio, da sempre intenzionati a condurre un mercato parsimonioso e oculato. Ma in una squadra dall’impianto di gioco collaudato, un tocco di freschezza sudamericana potrebbe davvero fare la differenza. Specie se in estate non dovesse partire de Vrij, inseguito da tutte le grandi d’Europa.