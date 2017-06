Edicola: la Juventus sfida il Barça per Douglas Costa. Milan: Niang e Kucka per arrivare a Belotti

La Juve sfida il Barcellona per Douglas Costa

Manca solo la firma ma è praticamente certo che Massimiliano Allegri anche il prossimo anno sarà sulla panchina dei bianconeri (l’annuncio arriverà ad ore, contratto fino al 2019 a 7,5 milioni di ingaggio più bonus fino a salire a 8 milioni): forti di tale certezza la Signora è pronta a tuffarsi sul mercato alla ricerca di un esterno di fascia che faccia la differenza e vada a rinforzare il tridente: il primo nome sulla lista è Douglas Costa del Bayern sul quale però c’è da vincere anche la concorrenza del Barcellona, secondo il Mundo Deportivo i catalani sarebbero pronti ad avanzare un’offerta da 25 milioni per il brasiliano. La Juventus come risponderà?

La nostra opinione. Allegri con questo rinnovo diventa nettamente il tecnico più pagato della Serie A italiana (Spalletti il secondo più pagato guadagnerà circa la metà rispetto al tecnico livornese): una mossa giusta per far capire quanto il club apprezzi il lavoro di un tecnico che, nonostante il netto ko in finale contro il Real Madrid, in tre anni ha vinto 3 scudetti, 3 Coppe Italia e giocato due finali di Champions. Giusto ripartire ancora da lui anche se per provare ad alzare la maledetta coppa dalle grandi orecchie servono rinforzi di qualità davanti e in mediana. Douglas Costa in questo senso sarebbe un gran bell’innesto perché allungherebbe la rotazione degli esterni e permetterebbe a Mandzukic di tornare a giocare prima punta, facendo rifiatare anche un po’ Gonzalo Higuain. Battere la concorrenza del Barcellona però non sarà certo semplice, perché i blaugrana hanno un appeal unico maggiore forse anche rispetto a quello della Signora. Di certo la Juve dalla sua ha il rapporto privilegiato col Bayern Monaco (gli affari Vidal, Koman e Benatia hanno aperto una solida alleanza di mercato fra i due club) e il fatto che Costa a Torino avrebbe di certo una maglia da titolare che nei blaugrana appare meno scontata stante la presenza dell’affiatatissimo tridente: Messi, Suarez, Neymar. Staremo a vedere ma certamente Douglas Costa sarebbe una gran bella aggiunta per l’attacco bianconero.

Milan, anche Niang e Kucka per arrivare a Belotti

Mentre in Inghilterra danno per certo lo sbarco di Morata alla corte dello United, il Milan piomba prepotentemente su Andrea Belotti. Cairo e Petrachi anche ieri hanno ribadito che non prendono in considerazione al momento nessuna proposta per il proprio attaccante però secondo il Corriere dello Sport i rossoneri sono pronti ad avanzare al Torino una proposta da 40-50 milioni più Niang e Kucka, due pupilli di Mihajlovic. Basteranno per scardinare le resistenze granata.

La nostra opinione. Niang e Kucka saranno pure due pallini di Mihajlovic ma non passano bastare per strappare il Gallo al Milan. Se il Torino si impunterà a pretendere la clausola di 100 milioni di euro, Belotti è destinato a restare nella Mole anche nella prossima stagione. Nessuno né in Italia, né tantomeno all’estero è pronto a sborsare una cifra così importante per un centravanti giovane, dal futuro radioso ma che non vale quella quotazione stante l’annata da 25 gol in Serie A. Qualcosa può cambiare se Belotti chiederà a Cairo di essere ceduto per andare a giocare in una squadra che può garantirgli ingaggio corposo, palcoscenico europeo e l’ambizione di lottare per lo scudetto. L’ipotesi è tutt’altro che peregrina anche se il Gallo ha un debito di riconoscenza con il pubblico granata ed è il beniamino di una piazza che lo ama alla follia. Certi treni però passano una volta e bisogna sfruttarli: Belotti sarebbe l’acquisto che incendierebbe i tifosi del Milan e garantirebbe un enorme salto di qualità alla squadra di Montella. Con la sua generosità, grinta e capacità di essere letale sottorete sarebbe il terminale ideale del Diavolo e la ciliegina sulla torta per Fassone e Mirabelli a un mercato che già così è assolutamente interessante.

Conte ha deciso sarà Lukaku il nuovo centravanti del Chelsea

A volte ritornano. E’ proprio il caso di dirlo parlando di Romelu Lukaku che è vicinissimo a tornare a vestire la maglia del Chelsea. Il belga, che 3 anni fa aveva lasciato i Blues per l’Everton, vuole giocare la Champions e stando ai tabloid inglesi ha scelto di tornare nel club londinese che per superare la concorrenza del Manchester United scucirà una cifra superiore ai 70 milioni di sterline.

La nostra opinione. Lukaku per caratteristiche, fisico e temperamento è certamente il centravanti ideale per un tecnico come Antonio Conte, che ama i soldati e i giocatori che non si risparmiano e danno tutto per la causa. Il belga nei quattro anni coi Toffees ha segnato 87 gol in 166 presenze non andando mai sotto quota 20 gol stagionali, cifre mostruose che nemmeno Kane o Alexis Sanchez sono riuscite a tenere in Inghilterra. Se basterà da solo il suo arrivo a rendere il Chelsea una squadra in grado di lottare per la Champions League non lo sappiamo di certo ha tutto per diventare con Conte uno dei centravanti più completi del panorama internazionali.