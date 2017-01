Edicola: la Juventus si consola con il rinnovo di Dybala e il ritorno di Morata?

Dybala verso il rinnovo

Dalla Spagna continuano a rimbalzare voci sull’interessamento del Real Madrid, ma da Torino arrivano notizie rasserenanti per tutti i tifosi bianconeri. La Juventus, stando a quanto riporta Tuttosport, ha raggiunto l’accordo per il prolungamento contrattuale di Paulo Dybala. Ingaggio da 6,5 milioni di euro più bonus e accordo esteso sino al 2021. La firma è attesa già entro la fine del mese di gennaio.

La nostra opinione: il rinnovo ci sarà, questo è fuori di dubbio. Perché un accordo tra le due parti va nell’interesse sia della Juventus – che così aumenterà il valore del giocatore – che dell’argentino. Ma attenzione a ritenere questa mossa come sufficiente per allontanare Dybala dalle sirene spagnole. Se il Real Madrid dovesse decidere di metterlo in cima alla lista dei desideri, Florentino Perez potrebbe avanzare un’offerta in stile Pogba. E, allora, apriti cielo.

Intanto ecco Luiz Gustavo

Se per altri quotidiani la situazione legata al centrocampista centrale è ancora in discussione e vede ancora in lizza Tolisso e N’Zonzi, secondo la Gazzetta dello Sport il nuovo giocatore della Juventus sarà Luiz Gustavo. L’idea di Marotta e Paratici è quella di arrivare a un colpo low-cost e quindi di prendere il brasiliano con la modalità del prestito con diritto di riscatto. In sostanza, non c’è fretta e non si sente l’esigenza di comprare un centrocampista a tutti i costi.

La nostra opinione: se dovesse arrivare un giocatore di quel livello in prestito con diritto (e non obbligo) di riscatto, la Juventus potrebbe ritenersi più che soddisfatta. Visti i nomi che circolano e perso Gagliardini, non ha senso svenarsi per un mediano che non andrebbe di certo a cambiare il valore tecnico della rosa messa a disposizione di Allegri. Meglio ragionare sul futuro e risparmiare qualche euro nel breve.

Morata rivuole la Juve?

Clamorosa rivelazione del Corriere dello Sport che, in prima pagina, rilancia l’indiscrezione secondo cui Alvaro Morata avrebbe manifestato l’intenzione di lasciare il Real Madrid per tornare a Torino. Si parla di “numerose telefonate a vecchi compagni ed esponenti del mondo Juve, condite da domande e curiosità apparse come sondaggi sulla possibilità di rientrare”. Sarà vero? E, soprattutto, sarà possibile?

La nostra opinione: impossibile escludere la nostalgia di Morata, per giunta legato affettivamente a Torino. Ma da qui a ragionare sull’opportunità di riportarlo alla Juventus, ne passa. L’unica reale possibilità è legata all’affare Dybala. Se Il Real Madrid dovesse davvero lanciarsi sull’argentino, Morata e James Rodriguez costituirebbero due contropartite parecchio allettanti per la Juventus. Ma, in questo caso, si parla di giugno.