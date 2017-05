Edicola: la Juventus sorpassa l'Inter per Schick, Milan su Luiz Gustavo

Schick alla Juventus: si può

Secondo “La Gazzetta dello Sport” Patrik Schick sarebbe vicino alla Juventus. Pavel Nedved stravede per lui e gli ha parlato più volte per convincerlo a scegliere la causa bianconera. Marotta, ad della Juve, ha già avviato i contatti con la Sampdoria: la Juventus, all’inizio della settimana, ha chiamato la Samp avvisando che con ogni probabilità pagherà la clausola da 25 milioni. Ora i bianconeri sono in vantaggio sull’Inter.

La nostra opinione: Il centravanti ceco è stato uno dei grandi protagonisti della stagione. Ferrero non fa sconti e vuole trattenere in prestito, per un altro anno, il giocatore, che resterebbe volentieri in Italia e che non sembra avere alcuna intenzione di rinnovare con la Samp, aumentando la clausola a 40 milioni. L’attaccante della Sampdoria ha sorpreso tutti al suo primo anno in Serie A attirando su di sé le attenzioni di Juventus, Inter e Napoli ma anche del Borussia Dortmund: la caccia è aperta e per bruciare la concorrenza non resta che pagare la clausola.

Milan, oltre a Rodriguez c'è anche Luiz Gustavo

A poche ore dalla chiusura della trattativa che porterà Franck Kessié in rossonero, il Milan ha trovato l’accordo con il Wolfsburg per il trasferimento di Ricardo Rodríguez, terzino sinistro che, con ogni probabilità, andrà a sostituire il partente Mattia De Sciglio. Il costo dell’operazione si aggira sui 15 milioni, a cui potrebbero aggiungersene 3 di bonus. Secondo "Il Corriere dello Sport" con il club tedesco si è parlato anche del mediano Luiz Gustavo, anche se negli ultimi giorni l’agente di Milan Badelj avrebbe proposto il suo assistito alla dirigenza rossonera.

La nostra opinione: Mirabelli sta valutando quale potrebbe essere il profilo giusto fra i due centrocampisti, anche se non è escluso un doppio colpo. Luiz Gustavo e Badelj costerebbero complessivamente circa 20 milioni di euro. Il nuovo Milan sta prendendo forma a patto che domenica pomeriggio il Diavolo si guadagni contro il Bologna l'accesso alla prossima Europa League. Il Wolfsburg, dal canto suo, sarà impegnato sabato nella delicata sfida contro l'Amburgo: ai Lupi serve almeno un punto per centrare la salvezza e rimanere in Bundesliga.

Ranieri è in pole per rimpiazzare Mazzarri

Da giorni si parlava della possibilità di un addio di Walter Mazzarri nonostante i buoni risultati ottenuti con il Watford. Poi è arrivata l'ufficialità e, secondo i media inglesi, i giocatori non sopportavano più di dover comunicare con il tecnico italiano attraverso le parole di un traduttore. La lingua, infatti, sarebbe stato il problema che avrebbe fatto propendere per l'addio all'ex Napoli. Ma c'è già il nome del successore: Claudio Ranieri.

La nostra opinione: Sui giornali inglesi è già scattata la corsa al sostituto di Mazzarri ed è di un altro italiano il nome che fa il 'Daily Star', notizia ripresa anche da "Tuttosport", secondo cui in pole position per raccoglierne l'eredità c'è Claudio Ranieri. L'alternativa è Marco Silva (Hull City) mentre Alan Pardew e Nigel Pearson partono in svantaggio. Ranieri ha vinto la Premier League nel 2016 alla guida del Leicester dimostrando di poter portare una piccola squadra al massimo traguardo. Per ripartire dopo l'esonero di quest'anno il tecnico romano accetterebbe di buon grado l'incarico mentre i Pozzo darebbero continuità al progetto mantenendo un'impronta italiana.