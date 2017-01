Edicola: la pista Deulofeu-Milan resta in piedi dopo le smentite

Deulofeu-Milan, la pista resta in piedi

Prima di Milan-Napoli, Adriano Galliani si è sbottonato pochissimo sulla questione Deulofeu, dicendo che "La trattativa continua, mi ha detto l’avvocato che sono autorizzato a dire solo questo". dopo la stizza dell'Everton per l'annuncio ella conclusione di un'operazione di fatto ancora aperta, il Milan ci va cauto; la Gazzetta Sportiva dà per certo che il giocatore arriverà.

La nostra opinione: In effetti qualche pasticcio in questa trattativa c'è stato, ma a quanto pare non è nulla di irreparabile. E Deulofeu è un giovane di belle speranze che potrebbe aiutare il Milan a tornare ad alto livello. Il 31 gennaio è vicino, ma c'è ancora tempo per chiudere e questo sembra essere un colpo che può portare ai rossoneri degli evidenti vantaggi.

Della Valle elogia Kalinic: "Bravo Nikola!"

La vicenda del no di Nikola Kalinic ai milioni di euro dei cinesi sta diventando un metro di paragone per tutti. Gongola perciò il presidente della Fiorentina Andrea Della Valle, che fa i complimenti al suo giocatore, come riporta il Corriere dello Sport: "Di fronte a un'offerta irrinunciabile, ha dimostrato il suo valore umano , la serietà professionale e l'attaccamento alla maglia. Bravo Nikola!".

La nostra opinione: In un momento in cui il denaro conta più di tutto il resto, l'episodio di Kalinic fa sicuramente scalpore. Il fatto che abbia scelto di restare alla Fiorentina per amore della maglia, rinunciando a compensi da capogiro, dimostra che fortunatamente - benché la portata di soldi in circolazione sia decisamente assurda - il calcio non è del tutto malato come spesso si crede e ci sono ancora persone che credono in altri valori che non siano solo quello dell'arricchimento economico. E la Fiorentina ora se lo tenga stretto.

La prima pagina del Corriere dello Sport

Il Manchester United promette a Griezmann la mitica numero 7

come già si sente da giorni, Antoine Griezmann è pronto a lasciare l'Atletico Madrid. E a José Mourinho il francese piace molto. Secondo il Mirror, oltre all'onore di giocare sotto le direttive dello Special One e accanto a giocatori come Rooney, Ibrahimovic e Pogba, ci sarebbe un altro pezzo di gloria pronto per lui: la maglia numero 7, quella che fu di George Best, Eric Cantona, David Beckham e Cristiano Ronaldo.

La nostra opinione: A quanto pare, al di là dell'elenco di nomi che farebbe brillare gli occhi a chi di calcio non ne sa nulla, David Beckham è stato l'idolo d'infanzia di Griezmann. Poter indossare la stessa maglia, perciò, sarebbe un onore incredibile per un giocatore che in questo momento non è soddisfatto della sua carriera poter fare un passo del genere. La 7 si è liberata grazie alla partenza di Depay e i Red Devils sono anche disposti a pagare la clausola rescissoria del finalista di Pallone d'Oro e FIFA world Player. Che cosa manca dunque per chiudere l'operazione? Noi crediamo che non manchi proprio nulla.

