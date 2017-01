Edicola: la Roma chiude per Kessie, Berardi apre alla Juve?

Roma: è fatta per Kessie a giugno

Come riportano diverse testate e siti di informazione, la trattativa tra Roma e Atalanta per il trasferimento di Kessie in estate sembra essere in dirittura d’arrivo: alla formazione bergamasca dovrebbero andare circa 25 milioni di euro e il cartellino di un giovane della Primavera giallorossa.

La nostra opinione: Con Kessie, la Roma aumenterebbe notevolmente il valore e la forza della rosa in ottica futura, inserendo uno dei giovani più interessanti e promettenti del nostro campionato. Il centrocampo ha sicuramente necessità di qualche ritocco, considerando anche la probabile cessione di Paredes, atteso a lasciare la capitale a breve: forse, però, servirebbe prima una soluzione-tampone per questa seconda metà di stagione.

Juventus, torna la suggestione Berardi per l’estate

Analizzando gli assetti schierabili con il nuovo modulo 4-2-3-1, “Tuttosport” riapre la finestra su Domenico Berardi: dopo aver rifiutato il trasferimento in bianconero preferendo rimanere al Sassuolo e giocarsi un posto importante in campionato e in Europa League, il talento neroverde potrebbe riconsiderare la Vecchia Signora in estate.

La nostra opinione: Sul futuro di Berardi dipenderà molto dagli sviluppi della seconda metà di stagione del Sassuolo. Dopo un inizio molto difficile per la quantità immane di infortuni e il doppio impegno con l’Europa League, i neroverdi hanno ripreso a marciare proprio con il rientro di Berardi, ma si trovano nella “terra di nessuno” in classifica, al sicuro dalla zona retrocessione ma anche molto lontani dalla zona Europa, lì dove sarebbero voluti essere. E se la stagione dovesse finire in sordina con aria di smobilitazione, ecco che la Juventus (più che l’Inter) potrebbe essere l’opzione da scegliere per Berardi.

Domenico Berardi Sassuolo Torino 2017LaPresse

Milan, Donnarumma rinnova con bonus alla Pogba?

Il “Corriere dello Sport” dedica ampio spazio agli scenari del rinnovo di Gigio Donnarumma e delle richieste che potrebbe avanzare Mino Raiola, suo procuratore, alla società rossonera: si parla di un ingaggio da 4.5 milioni a stagione, che il Milan potrebbe ribassare a 2.5 con bonus di rendimento a crescere di anno in anno.

La nostra opinione: Il rinnovo di Donnarumma sarà un must nelle operazioni del prossimo futuro in casa rossonera: il Milan ha un sicuro fuoriclasse per tanti anni a venire, e sarà necessaria una ricca offerta contrattuale per valorizzarlo. Indubbiamente, la richiesta di Raiola (se dovesse essere confermata in quei termini) appare eccessiva, ma l’idea di “premiare” il giocatore con una serie di bonus a crescere potrebbe essere la scelta giusta da prendere soprattutto per gestire e permettere lo sviluppo di un portiere ancora giovanissimo.