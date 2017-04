Edicola: la Roma e Monchi aspettano Emery, Falcinelli per il Torino

Bernardeschi: se non rinnova ci sono Inter e Chelsea

Secondo la Gazzetta dello Sport questi per Federico Bernardeschi sarebbero giorni di riflessione: restare a Firenze apponendo la sua firma su un rinnovo di contratto adeguato al suo attuale livello, oppure accettare le proposte di Chelsea oppure Inter. La clausola rescissoria è un punto dibattuto: Corvino non la vorrebbe inserire nel rinnovo, il ragazzo la vorrebbe a partire dal giugno 2018 qualora si sentisse pronto per il grande salto in un top club europeo.

La nostra opinione : sarà fondamentale capire cosa vorrà fare la Fiorentina il prossimo anno, se sarà costretta a ridimensionarsi oppure se tratterrà i big e puntellerà una rosa al momento non attrezzata per puntare ai piani alti del campionato. Bernardeschi valuta le proposte e attende alla finestra, comprensibile che ambisca al grande salto. Dal ragazzo, tuttavia, ci si attende un ulteriore salto di qualità: poi potrà tranquillamente confrontarsi su certi palcoscenici, le stimmate del campione del resto ci sono tutte.

Roma, Emery è la prima scelta

Stando alla ricostruzione del Corriere dello Sport in cima alle preferenze della Roma per quanto riguarda il nuovo allenatore ci sarebbe Unai Emery, che avrebbe già trovato l’accordo con il nuovo direttore sportivo Monchi. La coppia che tanto bene ha fatto al Siviglia sarebbe dunque in procinto di ricomporsi all’ombra del Colosseo.

La nostra opinione : La sinergia tra Emery e Monchi ha funzionato alla perfezione a Siviglia e in questo senso la Roma andrebbe sul sicuro puntando sull’attuale tecnico del PSG. Al momento resta l’ipotesi più accattivante, in attesa di capire le possibilità del tecnico spagnolo di liberarsi immediatamente dal club parigino.

Falcinelli, Torino in pole

Secondo Tuttosport il Torino punterebbe con decisione sull’attaccante del Crotone Diego Falcinelli. Il ds Petrachi vorrebbe regalare a Mihajlovic una seconda punta da affiancare al Gallo Belotti, perfetta per un 4-3-1-2 in cui Adem Ljajic agirebbe dietro le punte. A fine stagione Falcinelli rientrerà al Sassuolo, il cui allenatore Di Francesco non lo “vedrebbe”.

La nostra opinione : Per quanto fatto vedere quest’anno Falcinelli stra merita la conferma nel massimo campionato e, perché no, un salto importante in un club con ambiozioni europee. Lo scenario tratteggiato da Petrachi è invitante: con Belotti l’attaccante perugino 25enne formerebbe una delle coppie-gol più interessanti della Serie A.