Edicola: la Roma piomba su Giaccherini, Defrel, Kessiè e Donsah

La Roma si scatena

I giallorossi sono stati tra i club meno attivi in questa sessione di mercato, ma potrebbero regalare due botti negli ultimi giorni di trattative. La Roma si è infatti decisa a puntare con decisione Giaccherini del Napoli e Defrel del Sassuolo, con la concreta possibilità di arrivare a chiudere per entrambi i giocatori. Ma non solo, per il centrocampo piace Donsah del Bologna (da prendere subito) e Kessiè per giugno. La Roma sta per mettere sul piatto un’offerta da 25 milioni di euro più due giovani.

La nostra opinione: con ogni probabilità, tra Giaccherini e Defrel soltanto uno si trasferirà nella Capitale. Un ritocchino che aggiunge un giocatore alla rotazione offensiva di Spalletti, ma nulla di più. Diverso il discorso di prospettiva. Kessiè, per giunta strappato alle grandi d’Europa, costituisce un colpo notevole che mira a rinfrescare uno dei reparti più bisognosi di restyling.

La Juventus ha scelto Luiz Gustavo

Ormai ci siamo, si va verso la chiusura della sessione. E la Juventus sembra intenzionata a ragionare soprattutto sull’opportunità di inserire un centrocampista in rosa. Beppe Marotta ha scelto Luiz Gustavo del Wolfsburg e ora proverà a dare la stretta finale, possibilmente arrivando a un chiarimento entro il weekend. L’obiettivo è chiaro: o si arriva a un giocatore di livello o si rimane come si è.

La nostra opinione: meglio non comprare tanto per comprare, specie se si è in una posizione di forza come è quella della Juventus. I bianconeri hanno bisogno di un centrocampista che possa aiutare a chiudere il discorso scudetto e agevolare la corsa alla Champions League, non di un ripiego da innestare soltanto per far numero. Luiz Gustavo può essere l’uomo giusto.

Il Milan aspetterà Ocampos fino a domenica sera

I rossoneri hanno deciso che la prima scelta per il rimpiazzo di M’Baye Niang è Ocampos del Genoa. Pertanto, ora si sono messi in attesa. Il Grifone deve prima di tutto trovare un rimpiazzo (l’ultima idea è l’ex Palladino, ora al Crotone) e poi lascerà partire l’argentino. Galliani però è stato chiaro, aspetta una risposta entro domenica sera. Altrimenti, nelle ultime 48 ore di mercato, andrà su altri obiettivi.

La nostra opinione: Ocampos ha talento, ma non si capisce del tutto perché il Milan voglia un altro esterno dopo aver già messo nel motore Deulofeu. Visti i problemi nel reparto centrale di centrocampo sarebbe più saggio andare alla ricerca di un mediano che possa dare il ricambio a Locatelli, un ricambio decisamente più credibile di Sosa.