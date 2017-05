Edicola: la Serie A sogna Di Maria, piace sia alla Juventus che all'Inter

I sogni della Juventus: Douglas Costa, Renato Sanchez, Iniesta e...Di Maria

Secondo il Corriere dello Sport, la Juventus avrebbe pronta una missione con Marotta e Paratici dopo la finale di Champions League: in prima pagina campeggia un motto, portare a casa almeno un top player. Primo obiettivo Douglas Costa del Bayern Monaco, ma occhio anche ad Angél Di Maria, pronto a lasciare Parigi: attenzione, però, sul giocatore c'è anche l'interesse dell'Inter.

La nostra opinione: Angel Di Maria in Italia? Ma magari... Circolano voci strane sull'argentino del Paris Saint Germain, che oltre ad essere finito nel mirino dell'inchiesta francese sul presunto riciclaggio di proventi provenienti da sponsorizzazioni e transitati in paradisi fiscali (la sua casa è stata sottoposta a una perquisizione in merito proprio ieri mattina), rischia anche di finire sul mercato. I parigini infatti sembrano aver ottenuto che Verratti resti sotto la Torre Eiffel ancora per un po', come Cavani del resto: quindi se cìè qualcuno che può partire quello è il Fideo, che - dicono - vorrebbe provare una nuova esperienza. 29 anni, 14 gol e 15 assist in stagione, non è affatto un giocatore in fase calante, ha vinto praticamente tutto in carriera e può dare un grande apporto in termini di estro ed esperienza. In questo momento l'ostacolo principale, oltre al costo del cartellino - ancora da definire - sembra l'ingaggio, altissimo. E' ancora presto per parlare di trattative vere e proprie, ma solo il fatto che circoli questo tipo di voce, è già qualcosa di positivo per il nostro calcio.

Juventus-Mbappé: contatto

A lanciare questa idea è invece il Tuttosport, che promuove tanti affari in itinere sull'asse Torino-Montecarlo: "Via alle trattative col Monaco, oltre alla punta in ballo pure Bakayoko, Fabinho e Lemar".

La nostra opinione: Sarebbe un'operazione in puro stile-Milan anni 90'-2000: ovvero, quando i rossoneri giocavano contro una squadra e ne acquistavano i giocatori che valutavano più forti, anche se non propriamente conosciutissimi. In questo caso naturalmente si parla di un giocatore - Mbappé - che tutti hanno visto e che a tutti piace: "Farò una scelta in funzione della mia carriera sportiva - ha detto nella giornata di martedì - la mia carriera prima di tutti e io ho un'età in cui la priorità è giocare con continuità. E poi c'è l'aspetto famigliare. Devo ancora confermarmi, mi prenderò del tempo e poi deciderò, non ho fretta e nessuno mi imporrà nulla". Parole sagge per un giocatore di soli 20 anni, che sa perfettamente quali siano al momento le sue priorità: crescere con calma e confermare ciò che di buono ha fatto in questa stagione. Per monetizzare c'è tempo.

Il Barcellona ha scelto: il prossimo tecnico sarà Valverde

Sarà Ernesto Valverde il prossimo allenatore del Barcellona. Ne è sicuro il 'Mundo Deportivo', che indica nell'ormai ex mister dell'Athletic Bilbao il successore sulla panchina blaugrana di Luis Enrique, che lascerà il Camp Nou a fine stagione.

La nostra opinione: Ormai è praticamente fatta: Valverde ha detto addio al Bilbao, che ha guidato per quattro stagioni ed è pronto ad affrontare l'avventura ostica ma appassionante con il Barcellona. 'El Txingurri' (la formica, in basco) si legherà ai blagurana ufficialmente solamente dal prossimo 29 maggio, due giorni dopo la finale di Coppa del Re tra Barcellona ed Alaves, l'ultima di Luis Enrique alla guida di Messi e compagni. Valverde firmerà un contratto che lo legherà ai blaugrana per due stagioni con opzione per una terza. Il debutto del nuovo tecnico, che lascia Bilbao dopo quattro stagioni, avverrà nell'amichevole del 22 luglio contro la Juventus nel New Jersey, nell'ambito della Champions Cup. Il suo modulo di riferimento è il 4-2-3-1: nel caso decidesse di confermarlo sarebbero Neymar, Messi e Iniesta ad agire alle spalle di Suarez. Tra i possibili arrivi proprio dall'Athletic si fa il nome di Iñaki Williams, eclettica ala capace anche di fare la seconda punta.