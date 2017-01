Edicola: l’Inter prepara 3 super colpi per l’estate, Defrel alla Roma, Rooney in Cina?

Inter da urlo: una pazza estate con tre Top Player in arrivo

Il Corriere dello Sport rilancia le ambizioni di Suning. L’idea è quella di rinforzare la squadra con un colpo per reparto: Bernardeschi o Berardi, Verratti o Biglia, Marquinhos o Manolas.

LA NOSTRA OPINIONE – Suning sta esaltando i tifosi dell’Inter, e probabilmente preoccupando quelli delle squadre avversarie. Dopo l’acquisto di Gagliardini, la nuova proprietà non ha intenzione di fermarsi, anzi: l’idea è quella di migliorare il gruppo con un acquisto per reparto, il modo migliore per tornare competitivi in Italia, ma anche in Europa. I nomi che circolano sono quelli giusti: da sottolineare la volontà di provare a investire sui giocatori italiani. Cinesi, sì, ma con rispetto del Paese dove hanno deciso di investire. Bravi.

Roma, Defrel è sempre più vicino: operazione da 18 milioni

Una notizia che viene messa in risalto su tutti i quotidiani italiani. Defrel è a un passo dalla Roma. I giallorossi stanno per chiudere l’acquisto: 18 milioni di euro più alcuni giovani come contropartita.

LA NOSTRA OPINIONE – Ribadiamo ciò che aveva detto lo stesso Spalletti dopo la partita di domenica sera vinta dalla Roma contro il Cagliari. “Fare acquisti adesso, con Salah e Florenzi che rientreranno a breve, avrebbe poco senso”. E invece, probabilmente Spalletti mentiva sapendo di mentire. La sensazione, tuttavia, è che le sue parole non fossero così distanti dalla realtà. Anche senza Salah, la Roma ha molte soluzioni, da Nainggolan trequartista, a El Shaarawy e Totti in panchina. Prendere un altro giocatore d’attacco, pur bravo come Defrel, rischia di intasare un reparto che, non va dimenticato, a breve riacquisterà due pedine fondamentali come Salah e Florenzi. Ma forse Defrel è una mossa per il dopo-Totti…

Manchester United, la Cina tenta Wayne Rooney. Mourinho: "Può andare…"

La stampa inglese ha dato molto risalto alla notizia. Al capitano dello United sono stati offerti quasi 60 milioni di euro a stagione per accettare il trasferimento in Cina. Mourinho: “Il futuro appartiene a lui e a ciò che vuole…”.

LA NOSTRA OPINIONE – Potrebbe davvero essere arrivato il momento per Rooney di lasciare il Manchester United. L’attaccante inglese recentemente è diventato il miglior marcatore della storia dei Red Devils, e per questo potrebbe anche essere portato a considerare come chiusa la sua militanza allo United. Ha ragione Mourinho: è un errore criticare i giocatori che accettano la Cina. Le cifre che mettono sul tavolo i club asiatici sono completamente fuori portata per quella che è al momento la situazione in Europa. Normale, anzi giusto, che un giocatore faccia delle considerazioni a riguardo. Spesso di dimentica che il calcio è il loro lavoro. E che calciatori non si è fino a 60 anni.