Edicola: Mertens in attesa di un rinnovo meritato

Mertens in attesa di un rinnovo ormai quasi stabilito

Secondo la Gazzetta Sportiva, il rinnovo di Dries Mertens, ormai più che meritato visti i risultati, è in dirittura d'arrivo. L'accordo di massima ci sarebbe già e sarebbe fino al 2021, ma balla ancora qualche cifra da limare e ci sarebbe discordia anche sull'entità della clausola rescissoria. Sembra però che si risolverà tutto entro la fine di questo campionato.

La nostra opinione: Mertens è il classico giocatore per cui le aste del Fantacalcio si infiammano. Talentuoso ed efficace, finalmente ha trovato anche la sua continuità e per il Napoli sembra diventato davvero indispensabile. Ecco perché è bene che il Napoli trovi alla svelta un accordo con la controparte: il belga piace a tanti e non è da escludere che, in caso di tentennamenti, si rischi di arrivare a farselo soffiare da qualche squadra avversaria. Per i tifosi azzurri, dopo il caso Higuain, sarebbe un colpo troppo duro da smaltire.

Bernardeschi ancora in silenzio sul rinnovo viola

La fiorentina, invece, non riesce a trovare la giusta chiave per far decidere a Bernardeschi di restare. Secondo Calciomercato.com, il rinnovo è già pronto, ma il giocatore ci sta ancora pensando, anche perché alla finestra ci sarebbe l'Inter, uno dei motivi per cui il giovane tentenna.

La nostra opinione: La valutazione di Bernardeschi è alta, quindio se anche il giocatore decidesse di non restare a Firenze la trattativa potrebbe comunque essere complessa e costosa. E' normale che il ragazzo cerchi di raggiungere traguardi prestigiosi, tuttavia la decisione va presa alla svelta e in maniera consapevole, valutandio tutti i pro e i contro di un cambiamento. E probabilmente è proprio quello che Bernardeschi sta facendo.

Il Manchester City ha fatto un'offerta alla Juventus per Alex Sandro

Secondo il Mirror, Pep Guardiola avrebbe chiesto alla sua dirigenza di Avere Alex Sandro per la prossima stagione e sarebbe già partita anche l'offerta da 50 milioni di sterline (quasi 60 milioni di euro), ma la Juventus avrebbe rifiutato di separarsi dal giocatore dopo un solo anno di onorato servizio.

La nostra opinione: Sembra che il city non mollerà la presa e che rilancerà per avere ciò che vuole. Sembra però davvero difficile che i bianconeri possano rinunciare a un giocatore così importante, uno su cui allegri ha fatto grandissimo affidamento nel corso di tutta la stagione. Se i citizens vogliono far vacillare le certezze della Vecchia signora, probabilmente dovranno passare per direttissima al piano "offerta che non si può rifiutare".

