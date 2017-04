Edicola: Milan anche Montella finisce sotto esame. De Sciglio fra Juventus e Napoli

Milan, sotto esame anche Montella. De Sciglio partirà: se lo contendono Juve-Napoli

L’inopinata sconfitta contro l’Empoli e la sempre più remota chance di giocare l’Europa senza evitare i preliminari di luglio starebbero convincendo il nuovo management a mettere in discussione non solo i giocatori ma anche la permanenza di Montella. Lo sostiene Tutto Sport che sottolinea come in questo finale di stagione anche il tecnico campano dovrà dimostrare di meritarsi la riconferma. Intanto scontato l’addio di De Sciglio in estate: il terzino, ferito dalle contestazioni e in scadenza nel 2018, farà le valigie e su di lui oltre alla Juve ci sarebbe anche il Napoli…

La nostra opinione: Una sconfitta seppur dolorosa contro l’empoli non può cancellare i meriti di Montella, se i rossoneri sono davanti ai cugini dell’Inter, hanno portato a casa una Supercoppa Italiana e valorizzato diversi giovani lo devono al lavoro del tecnico campano che con la rosa a disposizione e al netto di diversi infortuni fa quel che può… E’ vero è assai probabile che i rossoneri arrivino alle spalle dell’Atalanta ma francamente, al netto del blasone, gli orobici hanno qualcosa in più rispetto ai rossoneri. A nostro avviso il tecnico campano merita di restare e allenare una squadra rinforzata e più competitiva. Riguardo a De Sciglio, al netto dei recenti screzi e anche dell’interesse di altri club, è giusto vada via. La Juventus ci sembra la destinazione ideale anche se pure il Napoli sarebbe un ipotesi allettante. Sarri è un maestro e potrebbe certamente rigenerare un giocatore sfiduciato ma che comunque un anno fa all’Europeo con la maglia azzurra ha fatto cose egregie… Cambiare aria potrebbe fargli solo bene.

Da Strootman a Krychowjak passando per Fabinho: l’Inter setaccia l’Europa per tornare grande

Dopo l’ennesima stagione da buttare, l’Inter si prepara alla (consueta) rivoluzione estiva. Se regna ancora incertezza su chi sarà il tecnico nella prossima stagione - quasi impossibile rivedere Pioli – per la Gazzetta dello Sport sono già iniziate le grandi manovre. Suning avrebbe individuato tutta una serie di nomi da prendere per tornare grande: dai centrocampisti Strootman, Krychowjak e Fabinho ai giovani Bernardeschi e Fabinho fino ai difensori De Vrij e Manolas… Il casting è solamente all’inizio ma di certo i cambiamenti non mancheranno.

La nostra opinione: A questo punto della stagione siamo abituati a vedere una sterminata ridda di nomi associati all’Inter. Difficile però capire chi può realmente arrivare e se saprà un’altra campagna acquisti faraonica basterà a riportare l’Inter dove merita. Visto quanto successo quest’anno, la cosa migliore che Suning dovrebbe è fare chiarezza e soprattutto fissare dei paletti, togliendo i vuoti di potere che ci sono all’interno della società e fissando una strategia di rilancio chiara e netta. Per il momento si sa che solamente Ausilio farà il mercato ma servirebbe un collante fra società e il nuovo tecnico, che dovrà avere poteri ma soprattutto la protezione di una società strutturata e non campata in area. Senza una struttura forte e un allenatore che goda della stima di tutti non si va da nessuna parte… Collezionare figurine è bello se devi completare un album ma per tornare in Champions non basta.

Cavani rinnova col PSG ed esce dal mercato

In mezzo a tanti rumors una certezza: Cavani esce dal mercato, il Matador ha prolugato fino al 2020 il suo contratto col PSG. Accostato ad Arsenal e Manchester United, che cerca un centravanti al posto di Ibrahimovic, l’uruguagio continuerà a giocare in Ligue 1.

La nostra opinione: Forte di 44 gol stagionali realizzati in altrettante gare l’ex attaccante del Napoli ha scelto di passare alla cassa, rimanendo a Parigi dove dopo l’addio di Ibrahimovic è diventato il totem inamovibile dell’attacco. Arsenal, Manchester United, Milan e tutte le altre big, si metteranno il cuore in pace e volgeranno il loro interesse verso altri profili…