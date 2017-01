Edicola: Milan, è assalto a Keita; Inter, sacrificio Banega per arrivare a Rodriguez

Milan all’assalto di Keita

L’edizione odierna del Corriere dello Sport apre con una discreta bomba di mercato: i rossoneri starebbero provando ad arrivare a Keita Balde già nella sessione di mercato. La formula sarebbe il prestito con obbligo di riscatto fissato a una cifra intorno ai 20 milioni. Balde ha rifiutato il rinnovo con la Lazio (contratto che scade a giugno 2018) e Lotito non avrebbe intenzione di perderlo a zero andando per le lunghe. Il presidente della Lazio chiede qualche milione in più, ma sulla cifra si può arrivare a un accordo.

La nostra opinione: Sarebbe davvero un bel colpo questo per il Milan, che fedele alla linea giovane andrebbe incontro a uno dei prospetti più interessanti del nostro campionato. A noi restano dei dubbi sulla formula ma soprattutto sulla volontà di Lotito di concedere uno sconto rispetto ai 30 milioni di cui si è sempre parlato. Dovesse il Milan però riuscire a trovare un accordo al ribasso per Montella questo sarebbe un innesto davvero di grande qualità.

Juve, il prossimo colpo è Marco Verratti?

Sempre dal CorSport si paventa uno scenario di mercato per la prossima estate: la Juventus sta valutando la fattibilità della richiesta di 80 milioni del PSG per Marco Verratti. Secondo il quotidiano romano Paratici avrebbe già sondato il terreno con il procuratore Di Campli e l’intesa di massima tra le due parti non sarebbe assolutamente un problema. Resta da capire se quella sia la cifra finale dei parigini e cosa lo sceicco Al-Khelaifi voglia fare in estate.

La nostra opinione: Marco Verratti è esattamente ciò che sta mancando alla Juventus in questa stagione. Velocità di pensiero, fluidità di manovra, capacità di lettura, cattiveria in mediana. Tutte caratteristiche che corrispondo all’identikit di Verratti che con suo arrivo a Torino farebbe tornare il centrocampo juventino tra i migliori reparti d’Europa. L’altra verità però è che 80 milioni sono davvero tanti. E che paradossalmente potrebbero anche non bastare. Con gli sceicchi infatti non è mai un problema di soldi: non hanno bisogno di fare cassa e se decidono che Verratti non si tocca… beh, a quel punto toccherà guardare altrove.

Inter, Banega-out per arrivare a Rodriguez

A lanciare la news è Tuttosport che dalle sue pagine apre a uno scenario interessante in casa Inter. Dalla Cina infatti il Beijing Gouan e l’Hebei China Fortune avrebbero presentato un’offerta all’entourage di Banega. Dovesse l’argentino farsi convincere dai soldi cinesi e a quel punto arrivare una buona offerta anche per l’Inter, Ausilio sarebbe immediatamente pronto a girarli per andare all’assalto di Rodriguez. Dopo 6 anni al Wolfsburg il terzino svizzero avrebbe infatti deciso di cambiare aria e accetterebbe ben volentieri l’esperienza nerazzurra in Serie A. Il Wolfsburg lo valuta 25 milioni, l’Inter vorrebbe offrire una cifra intorno ai 20.