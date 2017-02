Edicola: Milan, ecco i 320 milioni dalla Cina per blindare Donnarumma. Sarri, spunta una clausola

Milan: ecco i restanti soldi dalla Cina, e Donnarumma è il primo 'obiettivo'

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport apparecchia il finale di trattativa tra la famiglia Berlusconi e la cordata cinese pronta ormai a prendere il controllo del Milan. Secondo la "Rosa", infatti sarebbero pronti anche i 320 milioni restanti per il famoso closing in programma entro il 3 marzo, e così quella con la Fiorentina sarà l'ultima al Meazza del Diavolo sotto la proprietà dell'ex Premier. Con l'avvento dei cinesi, il primo obiettivo di mercato di Fassone sarà quello di blindare a vita Gigio Donnarumma, prossimo a compiere 18 anni.

La nostra opinione: Come abbiamo spesso scritto, ne abbiamo viste troppe in questi ultimi anni/mesi, e quindi aspettiamo l'ufficialità del passaggio di proprietà prima di lanciarci in giudizi che poi potrebbero essere cancellati dall'ennesimo rinvio. Certamente che sia Berlusconi o i cinesi, il rinnovo di Donnarumma deve essere la priorità per una società come il Milan che punta a tornare a primeggiare in Italia e in Europa.

Sarri, spunta una clausola per andarsene

Secondo l'edizione odierna de Il Mattio, nel contratto di Maurizio Sarri col Napoli ci sarebbe una clausola da 7,5 milioni di euro per liberarsi. Penale che però scatterebbe solamente nel 2018, e quindi dall'anno prossimo.

La nostra opinione: la sconfitta del Bernabeu, ma soprattutto le parole del presidente De Laurentiis nel post partita, hanno obiettivamente incrinato qualcosa. Perché perdere in casa del Real Madrid campione di tutto ci sta, come ci sta fare delle critiche costruttive da parte del padrone di una società recuperata dal fallimento e riportata in Europa dalla porta principale. Restano però modi e momenti che lasciano perplessi. Se lo sarà sicuramente chiesto anche Sarri, che comunque tira avanti per la sua strada e ne siamo certi finirà alla grande questa stagione. Poi quello che succedere nel breve-lungo periodo nessuno può anora saperlo. Un anno fa chi avrebbe mai pensato a un Higuain in bianconero...?

Wenger lascia? No, raddoppia...

A tutti quelli che avevano pensato a una conferenza d'addio, Arsene Wenger ancora una volta ha risposto "no, non lascio. Anzi..." Il tecnico francese, nonostante l'umiliante 5-1 in casa del Bayern non ha nessuna intenzione di abdicare - almeno spontaneamente - e anzi è convinto di allenare i Gunners anche nella prossima stagione. In Inghilterra, però, alcuni quotidiani s'interrogano se il francese allenerà ancora l'Arsenal, o magari un altro club...

La nostra opinione: il calcio inglese è bello anche per questo. Wenger, come Ferguson prima di lui, rappresenta un'eccezione di un calcio che vive di frenesie e di voler tutto e subito. L'unica differenza - e che differenza - è che lo scozzese allo United ha vinto tutto, e tanto, mentre il francese pur avendo costruito squadre divertenti e spettacolari, valorizzato tantissimi giovani poi divenuti campioni (altrove), ha vinto veramente pochissimo. Obiettivamente sarebbe arrivato il momento di fare un passo indietro e salutare i tifosi che comunque gli vorranno per sembre bene...