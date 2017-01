Edicola: Milan, i 4 nomi per ritornare grande; Juve giovanissima con Orsolini e Masina

Milan: Berardi-Bernardeschi-Keita-Musacchio

Secondo la Gazzetta dello Sport ci sarebbero 150 milioni di euro a disposizione per il mercato: l'accordo tra Fininvest e Sino-Europe dopo il closing permetterebbe di arrivare a 4 nomi importanti (e giovani) sul calciomercato.

La nostra opinione : Non c'è dubbio, i nomi scritti a caratteri cubitali sulla Rosea di oggi non possono che far sorridere compiaciuti i tifosi del Milan. Tutti tranne quello di Musacchio, e non solo perché è un difensore e dunque ha meno appeal: nome già sentito la scorsa estate che ha già di fatto rifiutato la destinazione. Con Bernardeschi e Keita - prime scelte - e Berardi prima alternativa - invece si può tranquillamente sognare un pochino. La Fiorentina sta provando a blindare il suo gioiello, esploso definitivamente quest'anno, ma potrebbe barcollare con un'offerta sui 30 milioni, mentre Keita è da tempo in rotta con la Lazio, anche se non ha smesso di dimostrare il proprio valore quest'anno. Due prospetti sui quali certamente si può e si deve puntare.

Juventus=gioventù con Orsolini e Masina

Il Corriere dello Sport insiste con la linea giovane in casa Juventus: Evra, richiesto dal Manchester United, sta per essere sostituito con Adam Masina, terzino italo-marocchino del Bologna (23 anni), mentre Riccardo Orsolini, stella dell'Ascoli (19 anni), ha già detto sì ai bianconeri dopo una lunga contesa con il Napoli.

La nostra opinione: E noi che continuiamo a chiamarla Vecchia Signora... La squadra bianconera futuribile illustrata dal quotidiano romano oggi fa paura, per gioventù e qualità già ora indiscusse: Leali o Audero in porta, Lirola, Rugani, Caldara e Mattiello (o Rogerio o Masina) in difesa, Lemina, Mandragora, Sturaro a centro campo, Pjaca, Kean e Dybala in attacco. Una squadra che già oggi potrebbe tranquillamente disputare un buonissimo campionato di Serie A, e invece è solo un'idea di quello che la Juventus potrebbe essere da qui a qualche stagione. E' così che si progetta, è su queste basi - per lo più italiane - che si costruisce una squadra solida e vincente.

Sacchi consiglia al Real: "Prendi Dybala"

Ieri la voce della super-offerta del Real Madrid per Dybala: 77 milioni più Morata. Oggi sulla prima pagina di Marca, il suggerimento di Arrigo Sacchi: "Real, prendi Dybala"

La nostra opinione: Tempi duri per Dybala e per i tifosi della Juventus. Ovviamente le voci delle lusinghe al campioncino argentino non potranno far altro che susseguirsi. Arrigo Sacchi, che del Real Madrid è stato direttore sportivo, dice di considerare la Joya il "nuovo Messi" e dunque, se interpellato, non può far altro che consigliarlo a Florentino Perez. Rinnovo con la Juve, Barcellona o Real Madrid? Diciamo che per Dybala il destino è - comunque assicurato.

