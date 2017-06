Edicola: Milan pigliatutto, è partita la nuova era del Diavolo?

Il Milan pigliatutto va all'assalto di Keita e Belotti

Nonostante le voci continuino a rimbalzare, sembra che il Milan non sia proprio disposto a mollare il colpo né per Keita, né per Belotti: Secondo il Corriere dello Sport, per ora il Torino per il Gallo non molla, aspettando un'offerta più alta, ma i rossoneri sono disposti a inserire Zapata nella trattartiva per livellare il valore economico dell'operazione. Per quanto riguarda il laziale, invece, è previsto un incontro tra lui e la società: i rossoneri sono pronti a sborsare 35 milioni di euro per averlo e ora la scelta spetta al giocatore.

La nostra opinione: la riassumiamo con un "finalmente". Dopo anni di acquisti in tono minore e giocatori sbandierati come affari o promesse che poi si sono rivelati non all'altezza del Milan cui eravamo abituati, ora qualcosa, con la nuova proprietà, si muove. e si muove non per i classici acquisti che fanno storcere il naso ai tifosi, ma per nomi che hanno un serio valore almeno all'interno del nostro campionato. Questa potrebbe essere davvero la via giusta per rilanciare il Diavolo a livello nazionale, per creare una nuova contendente per la Juventus e per avere finalmente qualcun altro che possa risollevare il valore del calcio italiano in Europa.

Spalletti alla stretta finale con grandi promesse dalla società

Secondo la Gazzetta dello Sport, il viaggio in Cina ha portato a Luciano Spalletti tante garanzie per la costruzione dell'Inter che verrà. Trapela un budget da 110 milioni di euro per quello che di fatto è già il tecnico nerazzurro, che potrà quindi scegliere quali giocatori insierire nella rosa per renderla un vero gruppo di qualità.

La nostra opinione: in attesa che entrino nelle casse di Suning i soldi delle plusvalenze per non incorrere in guai dal punto di vista del fair play finanziario, la prospettiva per Spalletti è già buona. E' vero che mancano ancora firma e annuncio, ma di fatto Sabatini sta già lavorando per portare alla corte del tecnico di Certaldo dei giocatori di valore: in questo caso si sta lavorando si Strootman e Rüdiger, due uomini con cui Spalletti sa già come lavorare. Le premesse, per ora, sono quindi buone.

Messi strizza l'occhio al Barcellona: rinnovo in arrivo

In un'intervista rilasciata a ESPN, Lionel Messi si profonde in complimenti nei confronti del rivale Cristiano ronaldo. Ma si parla anche del tanto sospirato rinnovo col Barcellona e la Pulce lascia intendere che firmerà a breve il rinnovo che lo farà restare blaugrana fino al 2022: "Restare a Barcellona è quello che ho sempre voluto, ciò che ho sempre sognato. Ho detto che vorrei concludere la mia carriera al Barcellona e vediamo se finirà così. al momento penso solo al presente e al Barça. Voglio provare a vincere più titoli possibili perché nel calcio non sai mai che cosa può succedere negli anni a venire. Perciò vado avanti con calma e poco per volta".

La nostra opinione: nel discorso di Leo, tra le righe, si intuisce di un possibile ritorno al Newell's Old Boys, squadra di Rosario - la sua città natale - cui è tanto legato. Ma per il momento, se Messi firmerà per il Barcellona, saremo tutti contenti. Probabilmente non è più il Messi devastante di qualche anno fa, ma è pur sempre un fuoriclasse puro e un piacere da veder giocare. Sarebbe un impoverimento per il calcio europeo vederlo fare le valigie per il Nuovo Continente; inoltre, se lui se ne andasse probabilmente la sua partenza in qualche modo farebbe male anche al già citato Cristiano Ronaldo, perché gli verrebbe a mancare quel sano dualismo che spesso spinge le persone a volersi sempre migliorare. Aspettiamo dunque la firma.

