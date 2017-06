Edicola: Milanesi all'attacco con Rüdiger all'Inter e Milan in pressing su Biglia e Conti

Rüdiger verso l'Inter: c'è il sì del giocatore

L'avevamo detto: Sabatini sta lavorando sia per Suning, sia per il futuro tecnico Luciano Spalletti. Il nuovo dirigente nerazzurro si è mosso per prelevare dalla Roma e riconsegnare al tecnico di Certaldo due elementi importanti della rosa giallorossa: Strootman e Rüdiger. Per il secondo sembra quasi fatta: come riporta il Corriere dello Sport, ci sarebbe la disponibilità del giocatore e ora va definito l'accordo tra le due società.

La nostra opinione: ridare a Spalletti alcuni dei giocatori con cui ha già lavorato la scorsa stagione può essere una buona mossa, soprattutto dal punti di vista del gruppo. Spalletti ha già dimostrato col caso Totti di voler andare avanti per la sua strada nonostante le interferenze esterne, quindi avere degli uomini di fiducia all'interno dello spogliatoio non può che spostare gli equilibri verso la stabilità gerarchica: non sarebbero più i giocatori (come si è ampiamente visto) ad avere il ruolo prioritario nella fase decisionale, ma una sana competizione e qualcuno che faccia da ago della bilancia possono riportare serenità ed equilibrio in una squadra totalmente allo sbando nell'ultimo periodo.

Continua l'avanzata del Milan: ok per Biglia e Conti

Dopo aver posto l'accento nei giorni scorsi sulle operazioni per Keita e Belotti, i quotidiani sportivi si concentrano ancora sul mercato del Milan per altri affari in corso: oggi la Gazzetta dello Sport rivela che per Biglia e Conti è praticamente fatta. In particolare per Biglia, c'è Tare a Milano per concludere l'affare.

La nostra opinione: ovviamente, intanto che si parla di Biglia, si parlerà anche di Keita... Nel frattempo è sempre con piacere che osserviamo questo rinnovato slancio rossonero: il fatto che a Montella venga data finalmente la possibilità di lavorare più serenamente e con strumenti umani che ha potuto vagliare anche lui è indice di un progetto che c'è, almeno nelle migliori intenzioni, e che sta davvero partendo. Mai come in questo momento il Milan aveva bisogno di una boccata d'ossigeno per poter ricominciare a sperare. Ovviamente si riparte dal basso, con qualche passetto dall'Europa League. Ma nell'immaginario dei tifosi, il futuro va pensato ancora più in grande. Work in progress.

Sneijder verso il ritorno alla Liga

Secondo quanto riporta lo spagnolo AS, Wesley Sneijder vorrebbe ritornare in Liga. L'ex interista, che prima di vestire la casacca nerazzurra era al Real Madrid, avrebbe voglia di giocare ancora in Spagna e da quanto si apprende non ha rinnovato il contratto con il Galatasaray. L'olandese si sarebbe offerto a Siviglia e Valencia.

La nostra opinione: Sneijder ormai ha 33 anni, quindi, vista anche la piega presa dalla sua carriera, è giusto che non voglia ambire a top club. L'ambizione di uno degli eroi del Triplete interista, però, sarebbe quella di giocare la Champions League, quindi è possibile che cerchi di portare avanti più le operazioni con il Siviglia piuttosto che con il Valencia. Come si dice in Spagna, "a ver".

