Edicola: Montella a casa di papà Donnarumma per tentare la riconciliazione

Montella da papà Donnarumma per una mediazione

Mentre Gigio Donnarumma è impegnato con l'Under 21, si continua a parlare del suo futuro per quanto riguarda i club. La Gazzetta dello Sport riporta che Vincenzo Montella in persona, in una giornata passata a Castellammare di Stabia col proprio padre, sarebbe poi andato a casa del papà del portiere per un incontro a tre dai toni decisamente familiari. Il tutto per provare a cercare una mediazione in questa spinosa vicenda imbastita a botte di conferenze stampa e dichiarazioni a distanza.

La nostra opinione: A leggere le parole del cognato di Gigio, rilasciate a Il Mattino, il ragazzo non è sereno.

" Ogni sera facciamo la solita videochiamata: vedere i suoi occhi tristi negli ultimi giorni mi ha fatto tanto male. Aveva le lacrime agli occhi e mi ha detto: Mi stanno massacrando gratuitamente. Fa male vederlo così. "

E forse il tentativo sul lato più "umano" fatto da Montella è la via giusta per tentare di ricucire uno strappo che il ragazzo non ha provocato direttamente, trovandosi a gestire una situazione più grande di lui a soli 18 anni. In ogni caso, comunque vada, visto dall'esterno il gesto dell'Aeroplanino è apprezzabile più che mai.

L'intervista al cognato di Gigio

Conte vuole ancora Bonucci: il Chelsea pronto all'offerta

Le voci sulla Juventus non si placano. Dopo la bufera su Dani Alves e le smentite per il presunto litigio avvenuto nella finale di Champions League a Cardif, un po' dappertutto rimbalza la notizia dell'amore mai sopito di Antonio Conte per Leonardo Bonucci. Secondo Tuttosport sarebbe pronta un'offerta da 55 milioni per il difensore bianconero.

La nostra opinione: Marotta, a proposito di alves, ha chiaramente detto che nessuno verrà trattenuto contro la sua volontà. La sensazione è che la Juventus, che più volte è stata definita come la difesa migliore d'europa, non abbia nessuna intenzione di cedere il suo uomo. Resta comunque il fatto che su Bonucci pende qualche dubbio: i provvedimenti disciplinari della scorsa stagione per l'insubordinazione nei confronti di Allegri e l'indiscrezione de La Stampa a proposito di Cardiff (benché smentita) lasciano pensare che possa comunque essersi incrinato qualcosa nel rapporto con la Vecchia Signora. Mai come in questo caso sarà la decisione personale a essere determinante... Con la speranza che tutto resti così com'è, almeno guardandola in ottica Nazionale e Mondiali: a mister Ventura serve un reparto ben rodato e affiatato.

Sirigu-PSG, si va verso il divorzio

Secondo L'Equipe, Salvatore Sirigu e il PSG sono a un passo dalla rottura. Il portiere italiano starebbe trascorrendo serenamente le vacanze a Ibiza, ma nel frattempo resta in attesa di avere dal club notizie a proposito del suo futuro: per la rescissione, Sirigu vorrebbe una buonuscita che però il club parigino non sembra intenzionato a concedergli.

La nostra opinione: Salvatore sta chiaramente cercando di tutelarsi, almeno dal punto di vista economico. Dopo un periodo passato tra panchine e prestiti, è possibile che l'offerta che arriverà per lui possa non essere così soddisfacente a livello economico. Per uno che gravita nel giro della Nazionale, chiaramente, non è così esaltante essere visto come uno scarto o un ripiego, perciò non stupisce come Sirigu voglia quantomeno provare a far valere la sua posizione.

