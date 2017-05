Edicola: Montella festeggia Europa e futuro rinnovo, Acerbi dice addio al Sassuolo

Montella: ieri l'Europa, a breve il rinnovo

Secondo l'edizione odierna di Tuttosport, l'allenatore rossonero dopo aver conquistato aritmeticamente l'accesso ai preliminari di Europa League, si metterà al tavolo con la dirigenza per prolungare l'accordo che attualmente scade nel 2018. La volontà di continuare era già emersa nelle ultime settimane per bocca dello stesso Montella, confermata anche da Marco Fassone. Ora dallle parole, presto si passerà alle firme.

Secondo noi: un passaggio obbligato nel cammino di rinascita dei rossoneri. E' pur vero che l'Europa League è un obiettivo minimo dei rossoneri, ma la gestione Montella ha convinto anche se con qualche passaggio a vuoto. Il tecnico campano merita di giocarsi le sue chances con una rosa più competitiva a disposizione nella prossima stagione.

Gabigol va a fare la doccia in anticipo e verrà multato

Il giovane brasiliano, poche volte impiegato in questa sua prima fase di esperienza nerazzurra, non appena si è reso conto che non sarebbe entrato in campo all'Olimpico contro la Lazio, ha preso la via dello spogliatoio. Un segnale di malumore e di malcontento, che la società nerazzurra non lascerà passare inosservato: il giocatore verrà multato, e anche le parole di mister Vecchi nel post partita non giocano a suo favore: "Come prima punta vedo meglio Pinamonti rispetto a Gabriel. Certe volte poi non è sempre colpa dell'allenatore".

Secondo noi: le attese del brasiliano erano sicuramente più elevate, come quelle di tutti i tifosi nerazzurri al suo arrivo. Eppure sia De Boer che Pioli e poi anche Vecchi lo hanno relegato ad ultima scelta delle rotazioni offensive, un motivo ci sarà. Per fare una prova di solito bastano solo due indizi, qui siamo già a quota tre.

Acerbi saluta il Sassuolo

Al termine della goleada tennistica con cui il Sassuolo ha superato il Cagliari, il difensore neroverde Francesco Acerbi, ex Chievo e Milan, ha rilasciato dichiarazioni inequivocabili: "Penso sia stata la mia ultima partita a Sassuolo. Ho espresso il mio volere alla società a gennaio, mi trovo da Dio qui ma ho già detto alla società che sarei andato via a fine stagione. Non so ancora dove giocherò l'anno prossimo".

Secondo noi: dopo una serie di stagioni in cui si è espresso ad altissimo livello con continuità (82 partite senza perdere un minuto), è giusto che Acerbi ascolti le sirene delle big che lo cercano. Ha voglia di misurarsi in una grande squadra dopo un cammino zeppo di difficoltà nella sua carriera, e dopo la parentesi finita male con il Milan.