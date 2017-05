Edicola: Morata e Bonucci, le carte del Chelsea per convincere Conte a restare

Conte e la sfida Champions: mercato decisivo per la permanenza

Il magnate russo Roman Abramovich ha una carta importante da giocarsi per convincere Antonio Conte a restare a Londra: il mercato estivo. L’organico dei Blues andrà sensibilmente ritoccato per affrontare la sfida Champions League: se sarà rifondazione, molto probabile che il tecnico salentino rimanga per fare la voce grossa in una competizione che per lui è a tutt’oggi un tabù. Secondo la Gazzetta dello Sport i nomi buoni per il nuovo Chelsea sono i due “juventini” presenti e passati Leonardo Bonucci e Alvaro Morata, mentre Rudiger, Van Dijk, Bakayoko, Sanchez e Arp sarebbero le piste più calde. Suning però non molla la presa, l’assegno in bianco è pronto.

La nostra opinione: Per Antonio Conte è tempo di cimentarsi con la Coppa dalle grandi orecchie, per riuscire laddove aveva fallito da comandante della Juventus; il suo Chelsea, opportunatamente ritoccato, può diventare un delle squadre papabili per il titolo. La proposta indecente di Suning sta facendo vacillare il tecnico salentino, ma che senso avrebbe per il Chelsea privarsi del miglior allenatore al mondo allo stato dell’arte?

Roma, sarà Boateng il sostituto di Rudiger?

Secondo il Corriere dello Sport Monchi starebbe pensando di portare a Roma il difensore centrale del Bayern Monaco e della Germania Jerome Boateng: il 28enne Campione del Mondo ha un contratto fino al 2021 ma non è un titolare fisso nella squadra di Ancelotti e avrebbe già espresso il suo malcontento. Come arrivare al quotato difensore? Sacrificando Rudiger (realizzando una maxi plusvalenza) e garantendosi l’accesso alla prossima Champions League tramite secondo posto in campionato.

La nostra opinione: Se c’è un reparto che la Roma non ha bisogno di toccare è proprio la difesa: a oggi Fazio, Manolas e Rudiger compongono un pacchetto arretrato da fare invidia. La necessità di riequilibrare il bilancio potrebbe però spingere i giallorossi a sacrificare qualche pezzo da 90 e in questo contesto riuscire ad assicurarsi un profilo come Boateng per rinnovare il reparto sarebbe un mezzo capolavoro. Al momento, va detto, la Roma ha effettuato un semplice sondaggio per il giocatore. Niente più.

Paredes e Schick per la nuova Juve?

Secondo il Tuttosport la Juventus starebbe per regalarsi un bel lifting: Marotta sta provando a strappare il gioiello della Sampdoria Patrick Schick facendo leva sull’appeal della Vecchia Signora e sull’ascendente del connazionale Pavel Nedved; nella lista dei desideri della Juventus campeggerebbe anche il metronomo della Roma Leandro Paredes, che vale 25 milioni e su cui avrebbero messo gli occhi anche Arsenal e Tottenham

La nostra opinione: La Juventus da sempre è attenta a quanto succede nel campionato nostrano e quando qualche giocatore si mette in evidenza nella propria squadra di appartenenza entra giocoforza nei radar della squadra di mercato bianconera. Su Schick però l’Inter continua a mantenere una posizione dominante e per quanto riguarda Paredes bisogna monitorare con attenzione la situazione De Rossi: se la Roma perdesse capitan Futuro non potrebbe liberarsi anche del gioiello Paredes.