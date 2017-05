Edicola: Morata, niente Juventus, ha scelto il Chelsea. Barcellona: tre nomi per la panchina

Morata, futuro in Inghilterra: sfuma il ritorno in bianconero

La stampa inglese ne è certa, e ora anche quella spagnola ribatte la notizia: secondo "As" sarebbe il Chelsea la prossima squadra di Alvaro Morata, per il quale si vociferava un possibile ritorno in Italia, tra Juventus e Milan.

La nostra opinione: Sarebbe un vero peccato non rivedere Morata nel nostro campionato: se pensate che in questa stagione l'ex bianconero ha segnato la bellezza di 19 gol - uno ogni 96 minuti - contro i 17 di Benzema - uno ogni 166, facendogli da riserva i conti sono presto fatti. Per età ed esperienza già in archivio, Alvaro è certamente uno dei prospetti più importanti del calcio internazionale e bene fa Antonio Conte a insistere per averlo alla propria corte, soprattutto visti i rapporti con Diego Costa e la volontà di quest'ultimo di monetizzare al più presto. Un peccato non tanto per la Juventus, che comunque è già allestita per vincere, ma per il Milan, che poteva vedere in Morata l'uomo giusto su cui puntare sul proprio rilancio. Un ragazzo giovane, che ha già dimostrato di poter stare a certi livelli e che conosce già il calcio italiano: ma che giustamente vuole giocare la Champions League e allora lo farà con tutta probabilità con la maglia del Chelsea.

Barcellona: per la panchina spunta il nome di Pizzi

I media spagnoli sono scatenati alla ricerca del nome del prossimo allenatore del Barcellona: certi che Luis Enrique lascerà a fine stagione, ora i nomi che circolano sono tre: oltre a Juan Carlos Unzué ed Ernesto Valverde, l'ultimo - secondo il quotidiano Sport - è quello di Juan Antonio Pizzi.

La nostra opinione: Ancora 15-20 giorni e sapremo tutta la verità: Juan Carlos Unzué è il tecnico del Barcellona B quindi conosce molto bene l'ambiente; Ernesto Valverde è lo "stratega" dell'Athletic Bilbao e sembrava il nome più gettonato prima che uscisse quello di Juan Antonio Pizzi, dal 5 febbraio 2016 allenatore del Cile e conquistare della Coppa America ai danni dell'Argentina di Messi, sconfitta ai rigori. Si tratta anche di un ex giocatore del Barcellona (20 gol in blaugrana in due stagioni tra il 1996 e il 1998) ed è certamente il nome nuovo in lista. Chiunque sarà il nuovo mister avrà il compito di ricostruire in gran parte una squadra che ha dimostrato tante lacune, soprattutto dal punto di vista difensivo.

Milan: pronto l'affondo per Aubameyang

Pierre Emerick Aubameyang è a Milano: il calciatore ha postato sul proprio profilo Instagram le immagini del suo arrivo nel capoluogo lombardo. Solo vacanza per il "ponte" del 1° maggio o c'è qualcosa di più? Naturalmente i tabloid si scetenano in ipotesi stravaganti.

La nostra opinione: Non è certo mistero che Fassone e Mirabelli puntino a un top attaccante per il prossimo mercato rossonero, ma pensare di arrivare ad Aubameyang è un po' ottimistico: sul giocatore infatti c'è il Manchester City di Pep Guardiola. Secondo quanto arriva dall'Inghilterra però il Milan sarebbe disposto a dare battaglia anche ai danarosi inglesi, contando sul buon rapporto che esiste ancora con il giocatore, che ha fatto il percorso delle giovanili in rossonero.