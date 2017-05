Edicola: Nainggolan per una "cattivissima" Juventus, Marotta ci prova

Nainggolan per una "cattivissima Juve"

Una vera e propria “bomba” di mercato quella scagliata da Tuttosport questa mattina: la Juventus sarebbe sulle tracce di Radja Nainggolan, vecchio pallino di Marotta che potrebbe tornare prepotentemente di moda. L’avversione per i colori bianconeri del ninja belga è arcinota, ma i senatori della Juve calcisticamente nutrono grande stima per lui; e poi c’è Pjanic, che con il centrocampista della Roma ha un rapporto fraterno.

La nostra opinione: Nel calcio tutto è possibile e le bandiere sono ormai più uniche che rare, ma questo sarebbe veramente un caso estremo, al momento uno scenario da fantacalcio. Non ricordiamo a memoria un giocatore che si è esposto così tanto contro una squadra. Dopo pochi mesi indossi proprio quella maglia? Staremo a vedere…

Guardiola chiama Donnarumma al City

“Donnarumma? Un top top top!”, così si è espresso Pep Guardiola in conferenza stampa, sollecitato sull’argomento. Il tecnico catalano è un estimatore di Gigio da tempi non sospetti e secondo la Gazzetta dello sport avrebbe iniziato il corteggiamento ufficiale: il Manchester City stando ai media d’Oltremanica sarebbe pronto a offrire 35 milioni per il giocatore. Raiola che fa? Intanto avrebbe chiesto garanzie al Milan, perché Donnarumma resta solo se i rossoneri allestiranno una rosa all’altezza.

La nostra opinione: Donnarumma ha un contratto con il Milan fino al 2018 in odore di estensione: difficile, molto difficile, che se ne vada la prossima estate. Il suo entourage ha chiesto garanzie sulla futura rosa del Milan e Fassone e Mirabelli hanno tutte le intenzioni di accontentarlo. Dopotutto il Milan è molto vicino a ingaggiare Kessie, Musacchio e Rodriguez. Contento, Gigio?

Inter, c’è anche Pochettino per la panchina

Spunta anche il candidato a sorpresa per la panchina dell’Inter: Mauricio Pochettino del Tottenham. Secondo il Corriere dello Sport l’obiettivo numero uno rimane Antonio Conte, ma in corsa sarebbe entrato anche l’allenatore argentino. Il direttore sportivo nerazzurro Piero Ausilio è in partenza per Londra: oggi o domani dovrebbe incontrare l’entourage del tecnico del Tottenham. Che ha un contratto fino al 2021 e una clausola rescissoria di 5 milioni: poco importa per Suning che sarebbe disposta a corrispondergli un contratto da 10 milioni a stagione.

La nostra opinione: Le dichiarazioni di Pochettino di questi ultimi giorni, la ferma volontà di rispettare il suo contratto con la società del nord di Londra, sono in netta contrapposizione con tali scenari di mercato. E poi il suo profilo non sarebbe un po’ troppo simile a quello di De Boer per caratteristiche? Ha senso correre ancora quel tipo di rischio?