Edicola: Niang-Ljajic, il Milan propone al Torino uno scambio di prestiti, Inter su Verratti

Niang-Ljajic, il Milan propone al Torino uno scambio di prestiti

La notizia è in prima pagina su Tuttosport. I granata vogliono il francese, i rossoneri propongono allora lo scambio di prestiti con Ljajic, o in alternativa Iago Falque. Secco ‘no’ del Torino. Per il momento.

LA NOSTRA OPINIONE – Niang lascerà il Milan. Questa è una certezza. Lo si è capito benissimo dalle parole di Montella durante la conferenza stampa della vigilia di Juve-Milan di Coppa Italia. Dopo un buon avvio di stagione, Niang ha avuto una preoccupante involuzione. Le motivazioni esistono, e con tutta probabilità sono di natura comportamentale, ma Montella – anche per rispetto nei confronti del ragazzo – non ha voluto renderle pubbliche. Da capire a questo punto cosa fare con lui. Monetizzare anche poco con la sua cessione (forse meglio) o mandarlo in prestito ancora una volta sperando di recuperarlo in vista del prossimo anno. O di una eventuale cessione in estate? In Italia lo vogliono solo Genoa e Torino, ma Niang interessa molto al Dortmund, al Monaco e ad almeno 5 club della Premier League inglese.

Inter sempre più italiana: Manolas, Rodriguez e 12 italiani in rosa

Secondo l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, Suning ha già delineato la strada per il prossimo mercato estivo. Manolas e Ricardo Rodriguez sono i due obiettivi per la difesa, mentre si proverà anche a prendere un top player in attacco (Berardi o Bernardeschi?). Poi tanti italiani, con almeno 12 in rosa. Ausilio monitorerà i vari Perin, Cragno, Acerbi, Bastoni, Barreca, Verratti e i figli d'arte Di Francesco e Chiesa.

LA NOSTRA OPINIONE - la nuova strategia di Suning è abbastanza chiara. In estate la rosa sarà sensibilmente rafforzata, a cominciare dalla difesa dove verranno inseriti almeno tre o quattro nuovi giocatori, e con Manolas e Rodriguez i nomi più caldi. Poi il resto, con l'intenzione di puntare proprio su giocatori italiani per creare uno zoccolo duro nello spogliatoio con grande senso di appartenenza. La strada giusta, insomma, per costruire un progetto vincente nel breve e lungo periodo.

Pepe non rinnova col Real: pronto a partire per la Cina

Si avvicinano i titoli di coda per il matrimonio tra Pepe e il Real Madrid. Secondo AS (riportando Cadena Cope), il giocatore portoghese non rinnoverà con i blancos ed è pronto ad accettare la proposta dell’Hebei China Fortune di Manuel Pellegrini da 15 milioni di euro all’anno, a fronte dei 5,5 che guadagna ora.

LA NOSTRA OPINIONE - Ormai il trend è quello e l’abbiamo capito. I giocatori che arrivano a una certa età e forse non hanno più la voglia di sostenere un impegno calcistico di altissimo livello migrano in Cina. Lì hanno l’opportunità di brillare come fuoriclasse e di garantire un futuro economico alla propria famiglia fino alla settima generazione. Anche il caso di Pepe non fa eccezione.

