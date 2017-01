Edicola: Non solo il WBA anche il Watford su Gabbiadini. Inter: Manolas o Marquinhos a giugno

Inter, le grandi mosse non sono finite: Manolas o Marquinhos per giugno

Ufficializzato Gagliardini l’Inter non ha assolutamente intenzione di fermare le proprie grandi manovre sul mercato. Secondo Corriere dello Sport e Tutto Sport i nerazzurri potrebbero dare l’assalto a Luiz Gustavo se ci sarà una cessione top o se l’Inter accetterà di inserire Kondogbia nell’affare mentre per giugno l’obiettivo primario è quello di portare a Milano: un centrale di spessore, gli identikit portano a Manolas e Marquinhos.

La nostra opinione. Anche se i profili di Gagliardini e Luiz Gustavo sono differenti prendere due giocatori a centrocampo di questo spessore e prezzo rischia di essere una cosa che genera più rischi, che benefici. A gennaio i rinforzi devono essere mirati e mettere troppa carne al fuoco può creare solo confusione. Meglio sparare l’artiglieria pesante a giugno… In questo senso l’intenzione di portare uno fra Manolas o Marquinhos in nerazzurro non può che far sognare il popolo nerazzurro. Per provare ad ergersi come anti-Juve serve in primis costruire una grande difesa: l’Inter al momento ha un solo centrale affidabile, Miranda, che però a settembre compirà 33 anni. Per questo un investimento da 40-50 milioni su Manolas sarebbe l’ideale.

Gabbiadini non c’è solo il West Bromwich, anche il Watford si inserisce

Salvo clamorosi cataclismi o ripensamenti il futuro di Manolo Gabbiadini sarà in Inghilterra. Al Napoli in queste ore stanno pervenendo offerte da 20 milioni di euro per il calciatore: per i media britannici la squadra avvantaggiata sembra essere il WBA di Tony Pulis ma il Corriere dello Sport rivela l’inserimento del Watford di Mazzarri nella trattativa. Il tecnico di San Vincenzo ha chiesto a Pozzo di avere l’attaccante bergamasco e chissà che non si scateni un’asta…

La nostra opinione. Come spesso accade quando il mercato è aperto, i giocatori con la valigia in mano iniziano a segnare proprio quando sembrano destinati a partire. Gabbiadini finora ha stentato ma nelle ultime 3 gare ha segnato 3 reti ed ora a Napoli si interroga se sia giusto privarsi o no l’attaccante bergamasco. Alla fine, viste anche le dichiarazioni del procuratore, Gabbiadini se ne andrà se il Napoli riceverà una proposta da almeno 20-22 milioni di euro. In Inghilterra club, anche di media-bassa classifica, che possono garantire tale cifra ce ne sono diversi… E se si scatena l’asta a godere è solo De Laurentiis che riuscirà a ricavare un bel gruzzolo da un giocatore che solo qualche settimana fa sembrava in crisi nera.

2016/17 Napoli Gabbiadini al tiroLaPresse

Kalinic, in Cina abbassano le richieste

In attesa di ufficializzare l’arrivo di Sportiello, la Fiorentina continua ad interrogarsi sul futuro di Nicola Kalinic. Il croato, che ieri contro il Chievo ha giocato titolare, e potrebbe anche rimanere se il Tianjin (che ha proposto un quadriennale da 10 milioni di euro all’anno al centravanti) non alzerà la propria proposta alla Fiorentina. Inizialmente il club allenato da Cannavaro aveva avanzato un’offerta da 45 milioni ma in realtà i cinesi non sembrano intenzionati a scucire più di 30 milioni…

La nostra opinione: Kalinic ha una clausola di 50 milioni di euro e la Fiorentina per liberare il suo gioiello esige che il Tianjin Quanijan paghi quella cifra nella sua interezza. I cinesi però, forti del sì del giocatore (attratto da un quadriennale da nababbo), non vogliono strapagare il croato e sono pronti al braccio di ferro. Questa situazione però potrebbe non giovare né al giocatore, né alla squadra… Anche se da qui al 31 gennaio mancano ancora più di due settimane per il bene della Fiorentina e del ragazzo serve trovare una soluzione a questa intricata situazione. Tenere un giocatore scontento è sempre un azzardo, anche perché offerte così importanti nei prossimi mesi potrebbero non arrivare più…