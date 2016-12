Edicola: Offerta folle dalla Cina per Ronaldo. Lo Shanghai Sipg può soffiare Witsel alla Juventus

La Cina tenta Ronaldo con un’offerta assurda: 300 milioni al Real e 100 al portoghese per 5 anni

Sui giornali italiani e spagnoli grande risalto alla proposta indecente rivelata ai microfoni di Sky da Jorge Mendes, il potentissimo agente di Ronaldo e di altri fuoriclasse europei, riguardo al suo assistito: per assicurarsi le prestazioni del 31enne asso portoghese in Cina sarebbero pronti ad offrire 300 milioni di euro al Real Madrid e 100 milioni di euro all’anno per 5 anni al calciatore. Un’offerta monstre contro neanche il club più potente e blasonato al mondo potrebbe replicare.

La nostra opinione : Sarà vero come ha dichiarato Klopp che “andare in Cina non è una scelta, perché quello non è al momento un campionato in cui si può voler realmente giocare” però davanti a cifre incredibili e soprattutto ingestibili è impossibile non pensare che anche i calciatori più forti e più pagati in assoluto d’Europa possano essere attratti dalla possibilità di firmare con un club della Chinese Super League. La realtà è che in questo momento nessun club in Europa può respingere una proposta che arriva da una di queste squadre. Proprio come accadeva dalle nostri parti ad inizio anni ’90: i cinesi possono ambire a convincere chiunque con la montagna di denaro (al momento illimitata) che possono investire sul mercato e far vacillare anche Cristiano Ronaldo, che magari non accetterà oggi questa proposta shock ma magari fra uno-due anni, proprio come Tevez, potrebbe decidere di andare nel nuovo Eldorado del pallone, chiamato Cina, e togliersi lo sfizio di guadagnare una cifra assolutamente folle.

Occhio Juve, lo Shanghai Sipg ti può soffiare Witsel

La Gazzetta dello Sport in edicola spaventa i tifosi juventini rivelando come Andres Villas Boas, tecnico dello Shanghai Sipg, abbia messo nel mirino il belga Axel Witsel e voglia soffiare il centrocampista ai bianconeri il calciatore avanzando una proposta da 25 milioni al club russo e un triennale da 50 milioni di euro al calciatore…

La nostra opinione : Per come ha parlato Witsel in questi mesi è difficile immaginarsi che il belga, magari non a gennaio ma certamente a giugno, non sbarchi a Torino e diventi a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Villas Boas conosce il ragazzo e preme per averlo alle sue dipendenze però, a livello di stimoli, non ci può essere vagamente paragone fra essere protagonista in un club che vuole vincere la Champions e una squadra che vuole essere protagonista nella Chinese SuperLeague… Oggi comunque ne sapremo certamente di più.

Cannavaro vuole Banega e l’Inter valuta la ‘maxi’ plsuvalenza

Chiudiamo questa edicola cinese con la proposta del Tianjin Quanjian che sta facendo vacillare l’Inter: il club allenato da Fabio Cannavaro vuole Ever Banega ed avrebbe offerto 15 milioni di euro ai nerazzurri per lasciarlo andare via subito. Per l’Inter sarebbe una plusvalenza importante visto che l’ex Siviglia è giunto a parametro zero…

La nostra opinione : Vista l’abbondanza di centrocampisti offensivi in organico e il fair play finanziario, all’Inter questa proposta non può che fare piacere: Banega, al di là dell’ultima bella prestazione contro la Lazio, non ha assolutamente brillato in questi primi 6 mesi in nerazzurro e cederlo non sarebbe un enorme sacrificio: soprattutto se con quel denaro si potrebbe mettere le mani su un terzino di valore e un centrocampista giovane, italiano e di futuro certo come Gagliardini.