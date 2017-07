Edicola: ritorno di fiamma, il Milan ora rivuole Aubameyang

Douglas Costa-Juventus: è quasi fatta

Sia Tuttosport, sia la Gazzetta dello Sport sono ottimisti a proposito della chiusura dell'accordo tra il Bayern Monaco e la Juventus per il passaggio di cartellino di Douglas Costa. Secondo la testata torinese, l'annuncio dovrebbe arrivare entro qualche giorno dopo la stretta decisiva di Marotta, andato direttamente a monaco per discutere con la dirigenza bavarese.

La nostra opinione: visto che la Juventus è già pronta per riprendere la preparazione, è bene che le operazioni principali si concludano alla svelta, per permettere a mister Allegri di impostare lo "zoccolo duro" della squadra già da subito. Si parla di 40 milioni più bonus, ma non dovrebbe essere un problema limare eventualmente qualcosa, sia da una parte sia dall'altra: tra le due società ci sono ottimi rapporti e gli affari Vidal, coman e Benatia ne sono la chiara dimostrazione.

Il Milan punta dritto su Aubameyang

Il corriere dello sport sgancia la bomba: il Milan è pronto alla maxiofferta per Pierre-Emerick Aubameyang. La concorrenza da vincere, però, è imponente, perché il mercato cinese può offrire ingaggi altissimi, anche da 30 milioni a stagione. Ovviamente il Milan, seppur a sua volta di matrice cinese, ormai, non può permettersi cifre così alte.

La nostra opinione: aubameyang al Milan sarebbe un bel colpo, Peccato solo che il Milan l'avesse scartato tempo fa, quando era più giovane, dopo numerosi tira-e-molla di prestiti in giro qua e là. Probabilmente ora qualcuno si mangerà le mani pensando che, quando fu ceduto al Saint Etienne, tra prestito oneroso e diritto di riscatto il Milan aveva ricavato circa 6 milioni di euro mentre ora il franco-gabonese vale circa dieci volte tanto come quotazioe e il Borussia Dortmund ne chiede 80...

Continui intoppi per la cessione di Mbappé

Secondo quanto riposta AS, il triangolo Mbappé-Real Madrid-PSG diventa ancora più interessante perché c'è un nuovo elemento a rallentare qualsiasi trattativa: il giocatore, che stava per firmare con Adidas come sponsor personale, ha invece scelto di rinnovare con Nike. Adidas sarebbe stata un canale preferenziale per l'arrivo a Madrid, così invece bisogna rivedere alcuni accordi commerciali.

La nostra opinione: che teelnovela! qualcunque sarà l'esito, ci sarà sicuramente qualcuno che resterà scontento. Al momento, l'unico che sta approfittando appieno della situazione è proprio il giocatore, che sfrutta la guadagnata notorietà e l'impennata del cartellino a suo vantaggio, per trarre il massimo profitto da qualsiasi offerta possa venirgli presentata da qui a breve, sia che si parli di Francia, sia che si parli di Spagna.

