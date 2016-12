Edicola: Roma e Milan con gli occhi su Wilshere; Toro, occhio ad Hart

Con le edizioni cartacee dei quotidiani non disponibili, abbiamo scelto le notizie più fresche dalla stampa estera.

Wilshere, un obiettivo per Roma e Milan

Il Daily Mail lancia la notizia: l’Arsenal – nonostante le parole di Wenger – non ha ancora rivolto un’offerta di rinnovo al suo giocatore (che va in scadenza tra 18 mesi). In questa stagione in prestito al Bournemouth, Wilshere sta dimostrando quale sia il suo valore quando il fisico lo supporta e ha continuità di rendimento. Secondo il quotidiano inglese, sia Milan che Roma l’hanno messo sulla lista come uno dei principali obbiettivi per la prossima estate.

LA NOSTRA OPINIONE – Questo potrebbe essere davvero un gran colpo. Quando Wilshere sta bene è veramente un giocatore in grado di spostare gli equilibri e di talenti così in mezzo al campo non ce ne sono molti in Europa. E’ vero, i problemi fisici sono stati il freno a una carriera che certamente oggi l’avrebbe visto titolare inamovibile dei Gunners, ma quest’anno a Bournemouth sta ritrovando sé stesso e si considera che ha solo 24 anni questo potrebbe essere davvero un gran colpo per Roma e Milan. Soprattutto per il Milan!

Bournemouth midfielder Jack WilshereAFP

James Rodriguez resta a Madrid…. a gennaio

Obiettivo di Inter ma nei giorni scorsi accostato anche alla Juventus, da Madrid trapelano nuove notizie: James a gennaio non si muove. A dichiaralo è l’agente del giocatore al quotidiano AS che però al tempo stesso fa capire quanto in estate le cose saranno destinate per forza a dover cambiare: come 20esima scelta in termine di minutaggio, James Rodriguez non può certo dirsi soddisfatto.

LA NOSTRA OPINIONE – Anche questo sarebbe un bel colpo, specie per la Juventus. Stella del mondiale 2014, James non si è più espresso a quei livelli anche perché non ha trovato né continuità né ambiente giusto. A 25 anni però è un giocatore su cui varrebbe certamente la pena scommettere. Se Allegri resta alla Juve, questo sarebbe il trequartista che aspetta da 3 anni…

Real Madrid's Colombian midfielder James Rodriguez AFP

Attento Toro, ti scippano Hart

Quella di Joe Hart sotto la Mole dovrebbe essere solo una breve avventura. Lo fa sapere dall’Inghilterra il Mirror che sottolinea come il portiere dei Tre Leoni sia destinato a tornare in patria la prossima estate. Complici sono soprattutto due club quanto mai bisognosi di un estremo difensore: il primo è il Liverpool, che cerca un nome di garanzia per mettersi alle spalle i disastrosi Karius e Mignolet; e il secondo potrebbe essere il Chelsea, che se dovesse davvero perdere Courtois (dalla Spagna Marca sta insistendo nel belga come primo obittivo per la prossima estate) avrebbe a quel punto bisogno di trovare un sostituto

LA NOSTRA OPINIONE – Poco da dire. Se i nomi e gli scenari sono questi, il Torino non avrà grande margine di competitività per trattenere l’inglese. C’è da vedere se però si concretizzeranno davvero le cose. Alla fine Klopp è un allenatore che non ha mai prestato particolari attenzioni in carriera a questi dettagli (uno dei limiti) e pensiamo che difficilmente il Chelsea si farà scappare uno dei Top3 al mondo senza lottare (quello dei Blues non sarà certo un problema economico).

