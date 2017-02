Edicola: Rottura tra Mihajlovic e il Torino, Kolasinac alla Juve; per Verratti servono 100 milioni

Mihajlović-Torino: è rottura, addio a giugno?

L’amore tra Mihajlović e il Torino è già concluso. Rottura in corso tra il tecnico serbo e il patron Cairo, da una parte il momento no della squadra che ha colto una sola vittoria da Dicembre ad oggi (Coppa Italia compresa), dall’altra un mercato povero che non è andato a rinforzare il Torino laddove bisognava intervenire. Iturbe e Carlão basteranno per dare la riscossa? Il girone di ritorno non è cominciato sotto i migliori auspici e, secondo Tuttosport, potrà arrivare (già dopo un anno) il divorzio tra Miha e i granata in caso di mancata qualificazione alla prossima Europa League.

La nostra opinione: Il tecnico serbo ha un contratto fino al 2018 e per l’Europa, sia Mihajlović che Cairo l’hanno sempre detto dall’inizio stagione, bisogna attendere che il progetto a medio-lungo termine dia i suoi frutti. Ormai il mercato alle spalle: il Torino ha fatto poco, ma Mihajlović deve pensare alla sua rosa e a quello che può dare. Perché i granata non giocano più con lo stesso piglio dell’inizio di stagione? Il problema sembrerebbe più psicologico, e Mihajlović dovrà pensare a come risolvere quel problema…

Video - Cantona inaugura il 2017: le sue ultime sentenze su Ibrahimovic, Ranieri e non solo... 02:56

Per Verratti servono 100 milioni: Inter e Juventus avvisate

Si torna a parlare di calcio giocato ma gli operatori di mercato non smettono di lavorare. Sono ancora in molti a cercare Verratti, soprattutto in Serie A, se consideriamo le parole di Di Campli che in qualche modo apre la strada ad un suo ritorno in Italia: “Ho sempre detto che Verratti tornerà un giorno in Italia. Il PSG, ovviamente, spera di trattenerlo il più possibile”. Gli interessi ci sono, l’Inter che vuole fare un mercato di giovani e italiani, e la Juventus che è ancora alla ricerca di centrocampisti di spessore. Resta però un affare quasi improbabile secondo la Gazzetta dello Sport: servono 100 milioni per il classe ’92 e le due italiane non hanno questa disponibilità, anche perché la lista della spesa dell’estate sarà lunga…

La nostra opinione: Verratti sarebbe un gran colpo, per qualsiasi squadra al mondo. Ma a quel prezzo, neanche Real Madrid e Bayern Monaco investirebbero così tanti soldi.

Video - Verratti: "Valgo 100 milioni? Nessuno può valere tutti quei soldi..." 00:55

Juventus, tutto fatto per Kolasinac: settimana prossima le visite mediche

Il mercato non si ferma mai: ora spazio agli svincolati o ai giocatori a cui scadrà il contratto al 30 di Giugno. La Juventus non ha perso tempo e ha subito chiuso per Kolasinac, il bosniaco ha rispettato la parola data e ha detto di no al Chelsea per vestire i colori bianconeri. Altro parametro zero, quindi, per la Juventus dopo quelli di Pogba, Pirlo, Llorente, Coman, Khedira e Dani Alves, colpi conclusi proprio negli ultimi anni… Il bosniaco arriverà settimana prossima (entro il 13 Febbraio) per effettuare le visite mediche al J Medical e firmare così il suo nuovo contratto che lo legherà alla Vecchia Signora per i prossimi 5 anni.

La nostra opinione: Questa volta la Juventus si è mossa bene e non si è fatta sorprendere come accaduto con Witsel. Kolasinac è un giocatore da Juventus? Difficile dirlo per ora, ha dimostrato comunque buone cose allo Schalke, oltre ad una grande duttilità.