Edicola: spunta Mancini per il nuovo Milan cinese di Fassone e Mirabelli

Milan, Mancini per il dopo Montella

È la suggestione che rimbalza sulle pagine del Corriere dello Sport. Perchè proprio Mancini per il Milan del futuro made in Cina? Per lo stretto rapporto che lo lega a Piero Fassone e Michele Mirabelli, rispettivamente amministratore delegato e direttore sportivo designati per il post closing e per contro per il legame indissolubile che si sta ormai creando tra Montella e Adriano Galliani. Il Milan è in crisi di risultati? Secondo il quotidiano sportivo il ribaltone sarebbe già servito.

Secondo noi: Vincenzo Montella non è il problema del Milan, al contrario, una risorsa preziosa. Perchè ha regalato un copione ai rossoneri, già vinto un trofeo e ottenuto il massimo da una rosa non certo attrezzata per essere una contender in ottica titolo. Fossimo nei dirigenti rossoneri non saremmo stregati dalla suggestione Mancini ma proveremmo a regalare all’attuale tecnico giocatori all’altezza.

Mertens, nodo ingaggio

La Gazzetta dello sport tesse le lodi del folletto belga del Napoli Dries Mertens, primo calciatore belga capocannoniere in Serie A dall’alto dei suoi sedici centri, ma al contempo punta i fari sulla sua situazione contrattuale: c’è l’accordo di massima per il rinnovo a 2,5 milioni a stagione fino al 2021 ma nulla è stato messo nero su bianco e presto qualche corazzata europea potrebbe bussare alla porta del Napoli.

Secondo noi: Le esaltanti prestazioni di Mertens non stanno certo passando inosservate e non è azzardato pensare che qualche big del calcio europeo si stia già muovendo per imbastire un’offerta per il fenomenale attaccante partenopeo. De Laurentiis farà bene a blindare il suo gioiello al più presto e al contempo chi ha contribuito a valorizzarlo, ovvero Maurizio Sarri.

Keita e Simeone per il nuovo Milan

Trattative reali non sono ancora state imbastite, ma quello di Tuttosport è quasi un appello rivolto nei confronti del Milan: basta con acquisti di piccolo cabotaggio, è ora di investire per tornare a fare la voce grossa nel massimo campionato italiano. Non c’è tempo da perdere e la parola chiave non può che essere “programmazione”. In questo senso Giovanni Simeone e Keita Baldé sarebbe i profili ideali per il Milan che verrà.

Secondo noi: Difficile non condividere su tutta la linea l’appello del quotidiano torinese. Con scambi, parametri zero e via dicendo di strada se ne fa veramente poca. Montella ha già fatto un mezzo miracolo con il capitale umano a disposizione, ma per competere veramente con le migliori squadre della Serie A serve un mercato diametralmente opposto rispetto alle ultime sessioni.

