Edicola: Suning rompe gli indugi, 15 milioni per Simeone o Conte all'Inter

Inter, pronto un megastipendio per Conte o Simeone

15 milioni di euro, a tanto ammonterebbe l’ingaggio che Suning sarebbe pronto a offrire a Simeone oppure a Conte. Insomma, il profilo è di un top allenatore secondo il Corriere dello Sport. Il nuovo allenatore dell’Inter diventerà dunque il più pagato d’Europa e potrà contare su un parco giocatori completamente rinnovato.

La nostra opinione: tutto ciò suona come una sorta di preghiera, come a dire: “Sono disposto a ricoprirti d’oro a patto che tu mi costruisca una squadra vincente”. Un’Inter ai minimi storici non può che affidarsi a un capopopolo, lider maximo o maschio alfa, a dir si voglia. Perché, come diceva Brera, l”'Inter è squadra femmina, quindi passionale, volubile, e pertanto agli antipodi del pragmatismo che caratterizza la Juventus." Profetico.

Verratti in Italiia: "Zero chance"

“Marco è felice a Parigi, ha un contratto fino al 2021 e resterà di sicuro per rispettare la volontà del PSG, una società che lo ama. […] Juventus e Inter? Non partono né in prima né in seconda fila: al momento ci sono zero chance di rivedere Verratti in Italia.” Parole e musica del procuratore di Donato Di Campli, procuratore di Marco Verratti, che sembrano precludere un ritorno del Gufetto di Manoppello in Italia.

La nostra opinione: Schermaglie, dichiarazioni da prendere con le pinze quelle dell’accorto Di Campli. La sensazione è che se la Juventus volesse fare la voce grossa, quanto meno potrebbe sedersi al tavolo. E visto che Suning vuole alzare prepotentemente il tiro sul mercato…Chissà che l’Inter non possa dire la sua.

Dall'Inghilterra, Lukaku al Chelsea

Secondo il Sun Sport il prossimo anno il capocannoniere della Premier League Romelu Lukaku (24 gol al momento) potrebbe ritornare al Chelsea, approdando alla corte di Antonio Conte. Il forte attaccante belga-congolese è conteso da Blues e Manchester United. Non resterà ai Toffees, vuole giocare la Champions.