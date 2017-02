Edicola: Suning tenta Conte, 60 milioni in 4 anni per allenare l’Inter

Antonio Conte all’Inter?

Secondo l’edizione odierna di Tuttosport – che dedica l’apertura della prima pagina alla notizia – la proprietà cinese dell’Inter avrebbe contattato Antonio Conte. L’obiettivo è rendere il manager del Chelsea il successore di Stefano Pioli sulla panchina nerazzurra a partire dalla prossima stagione. L’offerta è chiara: 60 milioni di euro per un contratto quadriennale, con un budget sul mercato di 400 milioni che punterebbe a trovare Manolas e Verratti come primi rinforzi. Nell’articolo non si specifica se Conte avrebbe detto sì, ma si menziona una sua non meglio specificata voglia d’Italia.

La nostra opinione: vero, verissimo. Tre anni fa, prima di una sfida con l’Inter, Conte sottolineò un po’ a sorpresa che il suo essere professionista non lo avrebbe portato a rifiutare la panchina nerazzurra a priori. Ma, da qui a pensare che l’ex ct della Nazionale tornerà in Italia per sedersi sulla panchina interista, ne passa. Allo stato attuale, sembra uno scenario da fantamercato. Che, proprio nelle ore precedenti alla partita tra Juventus e Inter, è destinato a togliere un pizzico di serenità ai nerazzurri.

Caceres fa aspettare il Milan

Il difensore ha passato le visite mediche con i rossoneri nel pomeriggio di venerdì, ma poco dopo si è verificato il rallentamento della trattativa per via di una questione contrattuale. Adriano Galliani ha infatti proposto un contratto di cinque mesi all’uruguayano. Il bonus finale legato alle presenze per un totale di circa 400mila euro non ha però convinto l’entourage del giocatore, che chiedeva il doppio. Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, non è ancora detta l’ultima parola e nella giornata odierna Caceres dovrebbe finalmente sciogliere le riserve.

La nostra opinione: sembra la classica trattativa tra due parti che non hanno interessi particolari a venirsi incontro. Il Milan ha bisogno di un difensore, ma anche di un difensore che sia in buone condizioni fisiche e non è ancora del tutto certo che Caceres – fermo da sei mesi – sia pronto all’uso. E Caceres, a certe condizioni, non se la sente di mettersi in gioco. Dunque? Matrimonio possibile, difficile e quasi certamente poco fruttuoso.

Martin Caceres, Juventus, LaPresseLaPresse

De Rossi dice no alla Cina

Stando a quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, Daniele De Rossi avrebbe ricevuto parecchie offerte dall’estero. Ma, il centrocampista in scadenza di contratto con i giallorossi, non ha intenzione di andarsene dalla Capitale e sarebbe pronto a sottoscrivere un contratto che lo legherà alla Roma fino al 2019. MLS e campionato cinese sarebbero le prime alternative.

La nostra opinione: scenario molto probabile, visto che De Rossi ha da tempo scelto Roma e la Roma come unica possibilità per la propria carriera. Certo, quando si tratterà di mettere le firme sul contratto, dovrà accontentarsi di una notevole riduzione dell’ingaggio. Un accordo come quello siglato nell’occasione dell’ultimo rinnovo sarà impossibile, specie a 33 anni.