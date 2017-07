Edicola: tra Milan e Lazio ballano 6 milioni di euro per l'accordo su Biglia

Il Milan in pressing sulla Lazio per Biglia, ma ballano 6 milioni di euro

La Gazzetta Sportiva rivela che ormai il Milan fa sul serio per Lucas Biglia, che nel frattempo non si è presentato al raduno generale della Lazio per le visite mediche e poi per la partenza alla volta del ritiro. I biancocelesti vogliono 20 milioni di euro, i rossoneri ne offrono 14: si incontreranno a 18?

La nostra opinione: ormai è chiaro che la via della conclusione positiva dell'affare è stata intrapresa. Se poi il giocatore non è con la squadra, è chiaro che l'affare si concluderà a breve, anche se ora sembra essere la Lazio a spingere per venderlo e il Milan restio a comprarlo per quella cifra. Come sempre, è possibile che le due parti si incontrino a metà strada, quindi 17-18 milioni di euro sembrano la cifra finale per cui dovranno mercanteggiare e trattare le due società.

Juventus-Douglas Costa: il Bayern è d'accordo all'obbligo di riscatto con debito spalmato

Secondo il Corriere dello Sport, si sono stabiliti i parametri per la cessione di douglas costa alla Juventus: il Bayern Monaco lo lascerà ai bianconeri in prestito oneroso con obbligo di riscatto. Il Bayern dovrebbe quindi incassare subito 10 milioni di euro e 30 a fine stagione. si ratta dunque sulla possibilità di rateizzare il saldo.

La nostra opinione: il fatto che il Bayern possa essere d'accordo sulla possibilità di spalmare la maxirata finale è un gran vantaggio per la Vecchia signora, che si ritroverebbe così a dover erogare cifre più contenute e continuare regolarmente col resto del mercato senza doversi preoccupare del grande versamento da dover fare da qui a un anno. Ora si tratta di aspettare le firme e l'annuncio ufficiale.

L'Arsenal vuole "rifilare" Alexis Sanchez al City, ma chiede troppo

Secondo il Mirror, l'Arsenal vorrebbe cedere Alexis Sanchez al Manchester City, ma la richiesta sarebbe un tantino alta... Si parla di 80 milioni di sterline, molto più di 90 milioni di euro. Il city, invece, sarebbe pronto a sborsare 50 milioni di sterline, con un'offerta al giocatore di un contratto biennale.

La nostra opinione: la manovra sembra un po' strana... Di solito, quando vuoi liberarti di qualcosa, la tendenza è quella di svendere, e non di cercare di guadagnarci. Invece i Gunners, pur avendo fatto chiaramente capire che l'addio del cileno è inevitabile, vogliono comunque venderlo alle loro condizioni. E' possibile che i potenziali acquirenti, tra cui il Manchester City, mangino la foglia e lascino perdere, mettendo nei guai la società londinese che a questo punto non saprebbe più che fare e, pur di vendere a tutti i costi, all'ultimo momento rischierebbe di dover abbassare ulteriormente le pretese rispetto a quanto ricevuto come offerta finora. Oppure dovrebbero tenere Alexis e cederlo l'anno prossimo a parametro zero. Staremo a vedere.

