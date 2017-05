Edicola: ultima offerta dell'Inter a Conte, 15 milioni l'anno e 5 colpi di mercato

L’ultima tentazione di Conte: 15 milioni e 5 big

Niente da fare. Suning non si scoraggia. Nemmeno le dichiarazioni di giovedì hanno fatto venir meno la speranza dell’Inter di assicurarsi Antonio Conte. Il manager del Chelsea ha fatto capire che, con altri due anni di contratto, non ha intenzione di muoversi da Londra. Ma i nerazzurri sono tornati alla carica. E, stando a quanto riportano la Stampa e Tuttosport, hanno pronta un’offerta da 15 milioni di euro e cinque acquisti clamorosi per la sessione estiva. Sarà l’offerta buona?

La nostra opinione: è soltanto il 12 maggio, ma siamo alla stretta finale. Se Conte avrà intenzione di lasciare il Chelsea, nelle prossime ore capiremo qualcosa di più. Altrimenti, resterà il retrogusto amaro. E la sensazione che il manager dei Blues abbia utilizzato le voci di mercato per rinsaldare la propria posizione a Londra. Di certo, se questa sera il Chelsea vincerà il campionato, Conte sarà costretto a sbottonarsi leggermente di più sul proprio futuro. E non potrà attendere il 28 maggio per annunciare dove allenerà la prossima stagione.

De Rossi verso il rinnovo con la Roma

E alla fine spuntò il sereno. Il centrocampista giallorosso si appresta ad accettare le condizioni contrattuali poste da James Pallotta. Non più un rinnovo almeno biennale, ma soltanto un accordo stagionale per i giocatori oltre i 30 anni. De Rossi, allettato nei giorni scorsi dall’Inter e da un paio di offerte dall’estero, prolungherà sino al 2018 e darà l’annuncio dopo la partita di domenica contro la Juventus.

La nostra opinione: per una telenovela che si avvicina alla conclusione (quella di Francesco Totti), un’altra si appresta a conoscere il proprio termine. Detto ciò, viene da pensare che torneremo a parlare nei prossimi mesi anche del caso di De Rossi. Perché è difficile ipotizzare che il centrocampista giallorosso chiuda la propria carriera già tra dodici mesi. Sarà un Totti-bis?

Il Milan riparte dalla difesa: anche Kjaer

Dando ormai per scontato l’arrivo di Musacchio, per i rossoneri si profila un altro acquisto nel pacchetto dei centrali difensivi. Quel Simon Kjaer già passato da Palermo e Roma, un terzo centrale per aggiungere un’alternativa di livello a un reparto che avrà in Romagnoli l’unico sicuro della conferma. Da valutare anche la posizione di Abate.

La nostra opinione: intervenire in difesa è imprescindibile per costruire una squadra dotata di un minimo di credibilità in futuro. Detto ciò, viene da chiedersi se sia opportuno investire su un giocatore come Kjaer e non su un elemento di maggior valore. I suoi trascorsi italiani sono buoni soltanto in parte e aggiungere un’alternativa dall’ingaggio pesante non è affatto ciò di cui necessita il nuovo Milan.