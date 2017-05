Edicola: ultimatum del Milan a Donnarumma "O rinnovi o non giochi"

Il Milan mette alle strette Donnarumma

Gazzetta dello Sport, Corriere dello Sport e Tuttosport. È un coro unanime quello che questa mattina riporta una notizia potenzialmente decisiva per il futuro prossimo del Milan. Il club rossonero avrebbe inviato un ultimatum a Gigio Donnarumma. Il messaggio? Semplice: “O rinnovi, o non giochi”. La società sarebbe irritata con il portiere e – soprattutto – con il suo agente Mino Raiola. Al punto da mettere alle strette il giocatore con la minaccia di un’ultima stagione in rossonero, ma in panchina.

La nostra opinione: se è bene ricordare che l’ultima offerta del Milan è tutto fuorché da buttare (3,5 milioni di euro a stagione), è indubbio sottolineare come si tratti di uno scenario quanto meno sospetto. Non soltanto perché la notizia è riportata in modo identico da tutti i quotidiani (il che fa pensare che la fonte sia la stessa), ma anche perché ha ben poco senso ipotizzare un anno in panchina al Milan per Donnarumma. Un fatto che obbligherebbe la nuova dirigenza ad acquistare un altro portiere, una situazione che non porterebbe a nulla di buono. Evidentemente Fassone e Mirabelli sono irritati. Evidentemente Raiola ha colto nel segno.

Allegri rinnova con la Juventus

Dopo la chiusura a ogni possibile partenza data dallo stesso allenatore in conferenza stampa, ecco i dettagli. Tuttosport riporta come il rinnovo di Massimiliano Allegri con la Juventus sia imminente. Dall’attuale accordo in scadenza il 30 giugno 2018, si dovrebbe passare a una firma fino al 2020. Il sogno di Allegri è restare altri tre anni a Torino e poi, magari, pensare alla panchina della Nazionale.

La nostra opinione: ora è tutto chiaro, resta soltanto da porre la firma sul contratto. Una volta sfumata l’ipotesi che riconduceva all’Arsenal, per Allegri è stato tutto più semplice. La corte dell’Inter, infatti, non poteva competere con le certezze del progetto juventino. E Allegri ha tutto per diventare un nuovo Trapattoni nella storia bianconera.

Ecco il progetto dell’Inter per Di Maria

Stando a quanto riporta Tuttosport, il club nerazzurro avrebbe definito il progetto per convincere l’argentino a trasferirsi a Milano. L’ipotesi è quella di renderlo la nuova stella – insieme a Mauro Icardi – con tanto di maglia numero 10 a disposizione e una notevole centralità anche a livello tattico. Il problema autentico riguarda l’ingaggio del giocatore, che attualmente percepisce 11 milioni di euro all’anno al PSG.

La nostra opinione: un problema non da poco, specie se il giocatore più pagato nella rosa attuale (Icardi), non va oltre 4,8 milioni. Per carità, Di Maria potrebbe decidere di abbassarsi l’ingaggio per accettare una nuova sfida stimolante. L’intervento del super-agente Jorge Mendes è destinato ad agevolare il tutto. Ma, specie se aggiungete i 50 milioni di euro chiesti dal PSG, potete immaginare quanto sia tutto tremendamente complicato.