Edicola. Il Milan vuole Dzeko o Morata per l'attacco, Ancelotti-Bayern siamo già ai saluti?

Fra Dzeko e Morata: Milan, la rivoluzione parte dall’attacco

Sarà massiccio il restyling che la nuova dirigenza del Milan sarà chiamato ad apportare nel prossimo mercato. Secondo Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport, le grandi manvore sono partite e il primo obiettivo è quello di ingaggiare un cannoniere di livello assoluto. Il quotidiano romano sostiene che il grande sogno di Montella, sia Edin Dzeko: capocannoniere dell’attuale Serie A e reduce dalla migliore annata in stagione. La rosea invece, stante la difficoltà ad arrivare al gabonese Aubameyang, evidenzia come il Milan farà il possibile per arrivare allo spagnolo Alvaro Morata, chiuso al Real Madrid…

La nostra opinione: Il Milan ha bisogno di investimenti importanti per tornare grande. Servono almeno sei-sette giocatori di caratura internazionale ed esperienza per pensare di colmare i 35 punti di gap in classifica con la Juventus e le oltre 20 lunghezze di margine su Napoli e Roma. Il centravanti è indubbiamente una necessità e sia Dzeko che Morata rappresenterebbero due ottimi profili. Vista l’età e la futuribilità Morata sarebbe un investimento migliore per tanti motivi ma crediamo che lo spagnolo se deciderà di lasciare il Real Madrid, difficilmente tornerà in Italia ma magari accetterà la corte di club inglesi come Manchester United, Arsenal e soprattutto Chelsea: dove l’ex tecnico alla Juve Conte potrebbe garantirgli una maglia da titolare in attacco al posto di Diego Costa. Dzeko è reduce dalla migliore annata in stagione per la Roma cederlo a una squadra di Serie A vorrebbe dire rinforzare una diretta concorrente per i medesimi obiettivi ma anche completare un’importante plusvalenza. A 31 anni il neods Monchi potrebbe anche scegliere di monetizzare e scommettere su un profilo più giovane e di pari valore… Insomma margine perché l’affare decolli ci potrebbero anche essere, sempre che i cinesi mettano sul piatto un’offerta non inferiore ai 35 milioni di euro.

Juventus, James Rodriguez è più che una suggestione

Potrebbe essere il colombiano James Rodriguez il nuovo top player della Juventus per la prossima stagione. Chiuso al Real Madrid da Bale e CR7, l’ex talento del Monaco starebbe seriamente prendendo in considerazione l’idea di cambiare aria e secondo il Tutto Sport, anche la moglie avrebbe lanciato messaggi in codice sulla voglia del proprio compagno di andare a giocare nella squadra, al momento, più forte della Serie A: la Juventus…

La nostra opinione. James Rodriguez è certamente un giocatore di enorme talento che al Real Madrid non ha mostrato tutte le proprie potenzialità. Il Real, che il prossimo anno tornerà sul mercato per acquistare un attaccante di livello assoluto (pare il club favorito alla corsa per il gioiellino del Monaco, Mbappé) per privarsene però difficilmente chiederà meno di 50 milioni di euro a meno che la Juventus non decida di inserire nella trattativa Dybala… Altamente improbabile che i bianconeri si possono privare de La Joya… Certamente nel 4-2-3-1 attuale dei bianconeri, James potrebbe svolgere tutti i ruoli davanti alzando esponenzialmente il tasso tecnico, la genialità e l’imprevedibilità del reparto offensivo. Staremo a vedere, di certo dopo la brillante stagione attuale la Juventus farà di tutto per restare nell’elite europeo e tanti giocatori importanti brameranno vestire la maglia bianconera.

Bayern, Ancelotti già ai saluti c’è Nagelsmann in pole per la sostituzione

Dal sogno Triplete alla sola Bundesliga in dirittura d’arrivo. Carlo Ancelotti in meno di 10 giorni ha visto sfumare due trofei al Bayern Monaco, la Champions League e la Coppa di Germania. Secondo la stampa tedesca i recenti flop starebbero facendo pensare la dirigenza bavarese a una svolta a fine stagione: il nome giusto sarebbe l’emergente Julian Nagelsmann: 29enne allenatore dell’Hoffenheim che ieri era fra l’altro all’Allianz a godersi la semifinale di DFB Pokal…