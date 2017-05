Egemonia Juventus: in sei anni 94 punti più di qualsiasi italiana

Un set da leggenda. Per il quinto anno consecutivo, su sei, con un vantaggio abissale sulle inseguitrici. Prima squadra italiana a collezionare sei titoli in successione. Dominio, dittatura, monarchia, strapotere, supremazia. Sfruttate il termine che preferite, ma quello che la Juventus è riuscita ad imporre alla Serie A, dal 2011/12 ad oggi, è qualcosa che va oltre l'imponderabile. Una vittoria dietro l'altra, una festa dietro l'altra, un record dietro l'altro. In un campionato che per definizione è il più difficile da giocare. La Juventus, prima grazie al lavoro di ricostruzione di Antonio Conte, poi a quello di rafforzamento di Massimiliano Allegri, è risorta dagli anni bui post Calciopoli, ha ritrovato quel cannibalismo che ne contraddistingue la storia in Italia e ha ricominciato a scalzare di torno ogni credibile (o quasi) rivale. E i numeri, che a volte non mentono, fotografano meglio di qualsiasi chiacchiera questo lungo periodo di sovranità bianconera.

Napoli e Roma: avversarie principali, ma sempre a debita distanza

Il primo Scudetto dei sei è stato sicuramente il più combattuto. Tra le polemiche per il gol non dato a Muntari nello scontro diretto e un Milan trascinato da Ibrahimovic, i bianconeri hanno chiuso con soli quattro punti di vantaggio sui rossoneri. Poi dal 2012/13 i distacchi hanno cominciato a prendere contorni surreali: 9 punti, 17 punti, 17 punti, 9 punti. E anche in questo, la cifra tra i campioni d'Italia e chi arriverà alla fine secondo, poteva essere più o meno su questo livello se la Juve non avesse rallentato nel finale. Napoli e Roma, a turno, sono state sicuramente le avversarie più credibili della Juventus in questa cavalcata vincente. Il Napoli, al momento, sommando i punti di questi sei campionati, è staccato ben 94 lunghezze dalla Vecchia Signora. La Roma addirittura 102. Il Milan 158 punti, l'Inter 189. Sono distacchi siderali. Per certi versi espliciti di quanto le rivali (o presunte tali) della Juve abbiano palesato difficoltà nel trovare quella continuità di risultati che sarebbe servita a togliere lo scettro a Madama.

Squadra Punti in Serie A dal 2011/12 Juventus 539 Napoli 445 Roma 437 Milan 381 Lazio 372 Fiorentina 368 Inter 350

Sullo stesso piano di Bayern, Barcellona e Real Madrid

Guardando all'Europa, la Juventus, come confermato dalla Champions in corso, è esattamente sullo stesso piano dei migliori club continentali. Media punti simile al Bayern Monaco, al Real Madrid e al Barcellona. Superiore al PSG e a tutte le inglesi. E la scusa del "campionato poco allenante" non regge se si pensa che la Juventus abbia raggiunto due finali di Champions nelle ultime tre stagioni. La formazione piemontese domina perchè più forte, più completa, più affamata, più compatta. E non lo sostiene chi scrive, ma i risultati di queste ultime sei stagioni.

Juventus Getty Images

Una "sestina" da record, che pare destinata ad allungarsi

E aspettando di capire quali novità effettive porterà il nuovo corso asiatico delle due milanesi, comprendendo le tempestiche di adattamento della Roma al nuovo corso targato Monchi, pur immaginando una crescita ulteriore del Napoli di Sarri, la Juventus partirà indubbiamente con i favori del pronostico anche nel prossimo campionato. La programmazione della dirigenza bianconera, sempre abile in queste sei stagioni ad effettuare un rinnovamento ponderato, pare aver creato un divario ormai difficilissimo da colmare. La Juventus è economicamente superiore alle altre, progettualmente avanti, tecnicamente più sviluppata. E anche al via della prossima annata si presenterà rinforzata e ancor più "cattiva". Magari per andare a caccia dell'ultimo record che le manca: eguagliare la migliore strisce di vittorie nei top-5 campionati europei: quella del Lione 2001/02-2007/08, sette campionati consecutivi. Tutt'altro che un'utopia per chi da sei anni detta legge in quello che, anni fa, era considerato il torneo più equilibrato al mondo.