El Kaddouri rifiuta ancora l'Empoli, il marocchino resterà a Napoli?

Da Valdifiori a Sepe, passando per Hysaj. Sembrava tutto fatto per aggiungere un altro nome alla collezione di affari tra Napoli ed Empoli ma El Kaddouri ha rifiutato la destinazione toscana, non volendo chiudere la stagione da Martusciello. Il marocchino è in scadenza di contratto e fra qualche giorno sarà libero di accasarsi con chi vorrà con il Napoli che spera però di recuperare qualcosa dalla possibile cessione del classe '90, soprattutto perché le offerte non mancano per l'ex Torino.

Il centrocampista marocchino, almeno per ora, sembra non intenzionato ad accettare l’offerta arrivata dall'Empoli (che chiedeva anche il prestito di Alberto Grassi), aspettando alla finestra una squadra un po’ più prestigiosa, ma il mercato sta per finire e dovrà decidersi in fretta...

Video - Sarri: "Il Real Madrid? Sfida proibitiva ma che ci piace tanto..." 00:54

Leggi tutti gli articoli su Agenti Anonimi