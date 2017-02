El Shaarawy per il riscatto, Bernardeschi per confermarsi leader: le chiavi di Roma-Fiorentina

Il weekend della 23esima giornata di Serie A si è concluso con Juventus-Inter, ma c’è ancora una partita che desta grande interesse per completare il quadro: è Roma-Fiorentina, posticipata alla serata di martedì a causa dell’impegno dell’Italrugby all’Olimpico per il Sei Nazioni. La Viola è settima e sta vivendo un buon momento, come testimoniano gli 11 punti raccolti nelle ultime 5 gare. I giallorossi sono reduci dalla sconfitta di Genova e hanno 7 punti di ritardo dalla Juventus che sarà impegnata a sua volta mercoledì nel recupero di Crotone. Nel frattempo, il Napoli si è portato al secondo posto a quota 48.

El Shaarawy, ultima chiamata

Nella Roma le assenze di Perotti e Salah responsabilizzano Stephan El Shaarawy che deve dimostrare il suo valore al fianco di Edin Dzeko. Non è stata fin qui una stagione esaltante per il Faraone che è stato spesso schierato a gara in corso, ma ha collezionato appena 3 gol e 3 assist in campionato, 6 reti e altrettanti assist se si considerano anche l’Europa League e la Coppa Italia. Un rendimento un po’ al di sotto delle aspettative, dato che l’anno scorso era arrivato a gennaio rilanciandosi e risultando decisivo nella nuova Roma spallettiana: scaricato dal Monaco, il classe 1992 si era imposto con 8 gol e 2 assist nella seconda parte di stagione, un contributo rilevante nella rincorsa culminata con il terzo posto. La chance per tornare protagonista, prima che in attacco rientri l’egiziano Salah, è ghiotta e Spalletti si aspetta molto da lui. La rinuncia a Defrel deve essere uno stimolo in più, un'ulteriore spinta per questi ultimi decisivi mesi. La stessa spinta che i capitolini si aspettano dal pubblico, in attesa che lo slogan "famo sto stadio" si traduca in fatti concreti.

Bernardeschi, leader in cerca di conferme

Chi ha sorpreso tutti, invece, è Federico Bernardeschi, finalmente esploso sfruttando il suo notevole potenziale. Giocando più vicino alla porta, in quella posizione da trequartista che esalta le sue caratteristiche, il classe 1994 si è caricato la Fiorentina sulle spalle: 9 reti e 4 assist messi a referto in campionato e una crescita che ora deve essere confermata nei grandi stadi. L’ultima volta che è andato a segno, il 22 dicembre scorso contro il Napoli, ha incantato il Franchi con 2 gol e 1 assist per la migliore prestazione della sua carriera. Con l’Olimpico ha già evidenziato un buon feeling lasciando il segno nell’ultima partita della passata stagione, in virtù di 1 gol e 2 assist nel 2-4 ottenuto dalla Viola in casa della Lazio. A livello realizzativo nel 2013-2014 si era messo in luce a Crotone, in Serie B, con 12 gol e 7 assist, ma questo è l’anno della consacrazione ai massimi livelli. In un attacco giovane e orfano di Kalinic per infortunio, Babacar sarà supportato dal numero 10 e da colui che ora occupa la sua vecchia posizione. Federico Chiesa, a 19 anni, ha segnato i suoi primi 2 gol in Serie A e non ha certo intenzione di fermarsi qui.